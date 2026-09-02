El 5 de septiembre llega a Aldi la freidora de aire doble más barata: 2 cestas de cocción por 51,99 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Aldi lanza el 5 de septiembre una freidora de aire doble Ambiano con dos cestas independientes de 4 litros cada una. La freidora tiene una capacidad total de 8 litros y permite cocinar diferentes alimentos a la vez en ambas cestas. Cuenta con una potencia de 2.600 W, rango de temperaturas entre 60 y 200 grados y 10 programas automáticos. El precio de lanzamiento es de 51,99 euros, con una rebaja del 25% respecto a su precio habitual de 69,99 euros.

Como viene siendo habitual cada semana, Aldi ha vuelto a renovar su oferta de productos para el hogar con nuevos artículos que pueden encontrarse en sus supermercados durante un tiempo limitado.

Entre las novedades de estos días destaca especialmente una freidora de aire doble de la marca Ambiano que llega con una capacidad total de 8 litros y dos cestas independientes de 4 litros cada una.

El producto estará disponible en los establecimientos de la cadena a partir de este sábado, 5 de septiembre, y lo hará con un precio rebajado. En concreto, la freidora estará disponible por 51,99 euros.

Freidora de aire doble. Aldi.

Uno de los principales atractivos de esta freidora de aire es precisamente su diseño de doble cesta.

En lugar de contar con un único compartimento de cocción, el aparato dispone de dos recipientes independientes con una capacidad de 4 litros cada uno.

Esta característica puede resultar especialmente práctica a la hora de preparar comidas para varias personas. Mientras una de las cestas puede utilizarse, por ejemplo, para cocinar patatas, la otra puede destinarse a verduras, carne, pescado u otro alimento.

Cada compartimento permite realizar su propia preparación, lo que facilita cocinar diferentes alimentos de manera simultánea.

Freidora de aire doble. Aldi.

La capacidad total alcanza los 8 litros, una cifra que sitúa a este modelo de Ambiano entre las opciones de mayor capacidad dentro de la gama de freidoras de aire.

No obstante, hay que tener en cuenta que esos 8 litros están repartidos entre las dos cestas, por lo que cada elaboración dispone de un espacio máximo de 4 litros.

En el apartado técnico, la freidora cuenta con una potencia de 2.600 W y permite seleccionar temperaturas de entre 60 y 200 grados. La freidora incorpora además 10 programas de cocción que permiten seleccionar diferentes configuraciones de manera automática.

De esta forma, el usuario puede recurrir a los ajustes predeterminados del aparato sin tener que establecer manualmente todos los parámetros en cada ocasión.

A estas funciones se suma un sistema de mantenimiento del calor, pensado para conservar la temperatura de los alimentos una vez finalizado el proceso de cocción.

Puede ser especialmente útil cuando la comida no se va a consumir inmediatamente después de terminar la preparación.

Buenos precios y de calidad

El precio es, en cualquier caso, uno de los principales reclamos de esta nueva oferta de Aldi.

La freidora de aire doble Ambiano tiene un precio habitual de 69,99 euros, pero la cadena de supermercados la pondrá a la venta por 51,99 euros. Esto supone una rebaja de 18 euros respecto a su precio original, equivalente a un descuento del 25%.

La oferta estará disponible a partir del sábado 5 de septiembre de 2026 en los establecimientos de Aldi, aunque, como sucede con este tipo de productos de bazar, las unidades son limitadas y están sujetas a disponibilidad.