Ha llegado a Jysk la vajilla más elegante del verano: platos, cuencos e incluso vasos desde 2,50 euros

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Las claves Generado con IA Jysk lanza una vajilla elegante y económica para este verano, con platos, cuencos y vasos desde 2,50 euros. Las piezas de la colección Ferdus destacan por su diseño minimalista en color beige con motas y borde marrón, fabricadas en gres porcelánico. El conjunto incluye dos platos de diferentes tamaños, un bol y un vaso de cristal marrón, todos aptos para lavavajillas y fáciles de combinar. Comprar una unidad de cada pieza cuesta solo 12 euros, ideal para renovar la mesa sin invertir en una vajilla completa.

Los y las que vivimos independizadas sabemos de sobra que los pequeños detalles marcan la diferencia. También cuando se trata de poner la mesa.

Una vajilla nueva puede cambiar por completo la percepción de una comida y no hace falta gastar demasiado ni apostar por diseños especialmente llamativos para conseguirlo. A veces basta con elegir piezas sencillas, en tonos fáciles de combinar y con algún detalle diferente.

Es el caso de esta propuesta de Jysk, formada por varios platos y un bol en color beige, a los que se puede añadir un vaso de cristal marrón. Son piezas que siguen una misma línea estética y que permiten montar una mesa elegante y con diseño minimalista.

Vajilla completa Ferdus. Jysk.

Los platos y el bol pertenecen a la colección Ferdus y están fabricados en gres porcelánico. El acabado en beige no es completamente liso, sino que presenta pequeñas motas y un borde en un tono marrón que le da un aspecto ligeramente rústico. Es precisamente ese detalle el que hace que las piezas resulten especiales.

El bol Ferdus de 15 centímetros de diámetro tiene unas dimensiones de 15 x 15 x 4 centímetros. Puede utilizarse para servir diferentes preparaciones y, como ocurre con el resto de piezas de esta colección, es apto para el lavavajillas. Jysk lo vende por 2,50 euros la unidad.

La colección cuenta también con dos platos de diferentes tamaños. El más grande tiene 27 centímetros de diámetro y está pensado como plato principal. Su precio es de 4 euros. El segundo mide 19 centímetros de diámetro y puede utilizarse para acompañamientos, entrantes o postres. En este caso, cuesta 3 euros.

Los tres mantienen el mismo diseño: fondo beige, pequeñas motas y un borde marrón que recorre el perímetro. De esta manera, se pueden utilizar juntos sin que la mesa quede demasiado uniforme, pero también combinar con otras piezas que ya tengamos en casa.

Vajilla completa Ferdus. Jysk.

Para completar el conjunto, Jysk propone el vaso Gunvald por solo 2,50 euros. Está fabricado en cristal de color marrón y tiene una base con un diseño facetado que le aporta un aspecto diferente.

Mide 9 centímetros de diámetro y 10 centímetros de altura y tiene una capacidad de 35 cl. Es un vaso pensado para utilizarse tanto en interiores como en exteriores y resulta una opción sencilla para sustituir los clásicos vasos transparentes cuando se quiere dar algo más de personalidad a la mesa.

Elegante y económica

Si se compra una unidad de cada pieza, el conjunto completo sale por 12 euros: 4 euros por el plato grande, 3 euros por el plato de 19 centímetros, 2,50 euros por el bol y otros 2,50 euros por el vaso.

Es, por tanto, una alternativa para quienes buscan renovar algunos elementos de la mesa sin tener que comprar una vajilla completa.

Además, el hecho de que los platos tengan diferentes tamaños permite utilizarlos para distintas comidas y no obliga a que todas las piezas tengan exactamente el mismo uso.