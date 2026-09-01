Primark lanza el organizador con 5 baldas más barato y práctico del verano: está disponible por solo 8 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Primark lanza un organizador de cinco baldas para colgar en el armario por solo 8 euros. El organizador es vertical, plegable y aprovecha el espacio dentro del armario sin ocupar superficie. Cuenta con cinco compartimentos abiertos que facilitan el acceso y permiten guardar ropa, toallas o accesorios. Su diseño sencillo en color beige se integra fácilmente y es una solución económica para ganar orden en casa.

Hay un momento en el que el desorden deja de ser simplemente una cuestión estética. Esa silla que lleva días acumulando ropa, las toallas que nunca encuentran su sitio o los zapatos que terminan desperdigados por el suelo, pueden convertirse en pequeñas fuentes de estrés.

Sin embargo, ganar ese almacenamiento extra no siempre pasa por comprar un mueble nuevo. A veces basta con aprovechar mejor los espacios que ya tenemos.

Es precisamente la idea que propone Primark con este organizador de almacenamiento para colgar, que cuesta 8 euros y permite añadir cinco compartimentos al interior del armario.

Organizador para colgar. Primark.

La principal característica de este accesorio es su estructura vertical. En lugar de ocupar espacio en el suelo o sobre una superficie, se cuelga dentro del armario y permite aprovechar una zona que, en muchas ocasiones, queda infrautilizada.

El modelo cuenta con cinco compartimentos abiertos, una distribución que permite guardar desde ropa doblada hasta toallas, accesorios, zapatos o prendas y complementos de temporada.

Además, su formato abierto también facilita acceder a lo que se guarda en cada espacio sin tener que sacar cajas o abrir cajones.

El organizador de Primark mide 30 centímetros de ancho, 30 centímetros de fondo y 75 centímetros de alto. Su forma es plegable, por lo que puede guardarse ocupando menos espacio cuando no se utiliza.

Organizador para colgar. IA.

Desde el punto de vista estético, el organizador apuesta por un diseño sencillo en color beige y con un acabado de aspecto textil.

Es una elección discreta que permite integrarlo fácilmente en el interior de un armario junto a cestas, cajas, cajones y otros accesorios de almacenamiento.

Con un precio de 8 euros, puede convertirse así en una alternativa económica para quienes buscan poner algo de orden en el armario sin hacer grandes cambios en casa.

Eso sí, como ocurre con cualquier accesorio de almacenamiento, lo recomendable es decidir primero qué queremos colocar y si es apto para este tipo de organizadores.

¿Merece la pena la compra?

Por 8 euros, este organizador de Primark puede ser una solución práctica para ganar espacio dentro del armario sin necesidad de instalar baldas ni incorporar un mueble adicional.

Sin embargo, antes de comprarlo conviene tener en cuenta tanto sus ventajas como sus limitaciones.

A FAVOR

Precio económico : por solo 8 euros permite añadir bastante almacenamiento con compartimentos separados.

: por solo 8 euros permite añadir bastante almacenamiento con compartimentos separados. Aprovecha el espacio vertical : se cuelga dentro del armario, por lo que no ocupa espacio en el suelo.

: se cuelga dentro del armario, por lo que no ocupa espacio en el suelo. Fácil acceso : al tratarse de compartimentos abiertos, es sencillo localizar y sacar lo que se guarda en su interior.

: al tratarse de compartimentos abiertos, es sencillo localizar y sacar lo que se guarda en su interior. Es plegable: puede guardarse fácilmente cuando no se necesita.

EN CONTRA

Depende del tamaño del armario : los 30 centímetros de ancho y 75 centímetros de alto hacen necesario disponer de suficiente espacio vertical.

: los 30 centímetros de ancho y 75 centímetros de alto hacen necesario disponer de suficiente espacio vertical. Los compartimentos son abiertos: aunque facilitan el acceso, no protegen del polvo.

aunque facilitan el acceso, no protegen del polvo. Puede no soportar demasiado peso: no es la mejor opción para almacenar objetos voluminosos o especialmente pesados.

no es la mejor opción para almacenar objetos voluminosos o especialmente pesados. Reduce el espacio disponible para colgar ropa: al instalarse en la barra del armario, puede restar sitio a prendas que normalmente se cuelgan.

En definitiva, sí puede merecer la pena la compra si se busca una solución barata, sencilla y que permita aprovechar mejor el interior de un armario, especialmente en casas con poco espacio.