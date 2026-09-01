Ha llegado a Lefties la ropa de cama más elegante y barata: funda nórdica y de almohadas, por 29,99 euros

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Las claves Generado con IA Lefties lanza un set de funda nórdica y fundas de almohada 100% algodón por 29,99 euros. El conjunto incluye funda nórdica de 240 x 220 cm y fundas de almohada de 75 x 50 cm. Renovar la ropa de cama es una forma sencilla y económica de cambiar el aspecto del dormitorio. El set puede comprarse tanto en tienda física como online, con envío gratuito a tienda.

Para muchos, las vacaciones de verano ya han llegado a su fin, y con ello la vuelta a la rutina. Sin embargo, septiembre no tiene por qué significar volver exactamente a lo de siempre.

Y aunque la vuelta al día a día suele estar asociada a gastos como material escolar, ropa o nuevos básicos para el hogar, también es una buena época para hacer pequeños cambios en casa sin necesidad de realizar grandes desembolsos. Uno de los más sencillos consiste en renovar la ropa de cama.

Para quienes estén buscando precisamente ese pequeño cambio sin gastar demasiado, Lefties tiene una propuesta que encaja a la perfección con esta vuelta a la rutina: un set de funda nórdica y fundas de almohada 100% algodón, por 29,99 euros.

Ropa de cama. Lefties Home.

La propuesta de Lefties reúne en un mismo conjunto la funda nórdica y las fundas de almohada, por lo que permite renovar buena parte del aspecto de la cama sin tener que adquirir cada pieza por separado.

El modelo de la colcha está disponible en 240 x 220 centímetros, y las fundas, por su parte, tienen unas medidas de 75 x 50 centímetros.

Ropa de cama. Lefties Home.

Renovar la funda nórdica puede ser, además, una de las formas más sencillas de modificar el aspecto de una habitación. Al ocupar una superficie considerable de la cama, el estampado, el color y la textura de la ropa de cama tienen un peso importante en la decoración del dormitorio.

Por eso, cambiar este elemento puede conseguir que una habitación parezca diferente sin necesidad de cambiar los muebles o realizar una reforma.

¿Cuánto cuesta el set de Lefties?

El set de funda nórdica y fundas de almohada de Lefties tiene un precio de 29,99 euros.

Se trata, por tanto, de una opción económica para quienes buscan dar un aire renovado al dormitorio de cara a septiembre y a la nueva temporada.

Eso sí, como ocurre con cualquier producto de moda y hogar de las cadenas de distribución, conviene consultar la disponibilidad antes de acudir directamente a la tienda física.

No obstante, en su defecto, está disponible a través de la tienda online de la firma con envío gratuito a tienda y por solo 4,99 a la dirección escogida.