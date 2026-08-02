Acaba de llegar a Jysk el mueble aparador con tres puertas más elegante y versátil: cuesta 100 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Jysk ha lanzado un aparador elegante y versátil con tres puertas por 100 euros, ideal para hogares con problemas de almacenamiento. El mueble, de inspiración escandinava, mide 147x42x84 cm y ofrece gran capacidad sin ocupar mucho espacio. Su diseño permite organizar desde vajillas y manteles hasta documentos y pequeños electrodomésticos, adaptándose a diferentes estancias. Está fabricado con materiales resistentes y forma parte de una colección reconocida, facilitando su combinación con otros muebles de la misma serie.

La falta de almacenamiento en casa es, sin lugar a dudas, uno de los problemas más comunes de la mayoría de las familias.

Por ello, contar con muebles auxiliares que ayuden a mantener el orden sin renunciar al diseño se ha convertido en una de las principales tendencias en decoración del hogar.

Precisamente, por este mismo motivo, Jysk ha lanzado un aparador que no ha dejado a nadie indiferente. Se trata de una propuesta que combina una gran capacidad de almacenamiento con un diseño versátil de inspiración escandinava.

Aparador Krondal. Jysk.

Este aparador ha sido diseñado para ofrecer una solución práctica tanto en salones y comedores como en recibidores, dormitorios o incluso despachos.

Su distribución interior, además, permite organizar desde vajillas y manteles hasta documentos, pequeños electrodomésticos, libros o cualquier objeto de uso cotidiano que necesite mantenerse fuera de la vista.

El mueble mide 147 centímetros de ancho, 42 centímetros de fondo y 84 centímetros de alto, unas dimensiones que permiten aprovechar una importante capacidad de almacenaje sin ocupar un espacio excesivo.

En su interior incorpora tres puertas y, además, la parte superior del aparador también puede utilizarse como superficie de apoyo para colocar fotografías, lámparas, plantas o elementos decorativos.

Aparador Krondal. Jysk.

El aparador forma parte de una de las colecciones más reconocidas de Jysk, lo que permite combinarlo fácilmente con otros muebles de la misma serie para crear ambientes uniformes en distintas habitaciones de la casa.

En cuanto a su fabricación, la firma apuesta por materiales resistentes pensados para soportar el uso diario. El aparador está elaborado principalmente con tableros de partículas y tableros de fibras, recubiertos con lámina de papel y acabados con pintura acrílica.

Otra de las ventajas de este aparador es su versatilidad. Aunque tradicionalmente este tipo de muebles se utiliza en el comedor para guardar vajillas o cuberterías, también puede desempeñar funciones de almacenamiento adicional en otros espacios.

Como, por ejemplo, como organizador en un despacho, así como en la entrada para guardar bolsos, zapatos y accesorios o incluso complementar el espacio de un dormitorio gracias a su amplia capacidad interior.