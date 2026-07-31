Vuelve a Lidl por menos de 53 euros la freidora de aire doble más barata: el 100% de los clientes lo recomiendan

Las claves

Las claves Generado con IA Lidl relanza su freidora de aire doble SilverCrest por menos de 53 euros, recomendada por el 100% de los clientes. El aparato cuenta con una capacidad total de 8,7 litros repartida en dos compartimentos independientes, permitiendo cocinar dos recetas a la vez. Incluye funciones inteligentes para sincronizar la cocción en ambas zonas y copiar ajustes entre cestas, facilitando la preparación simultánea de grandes cantidades. Ofrece un rango de temperatura entre 60 y 200 ºC, control digital táctil y piezas desmontables con revestimiento antiadherente para facilitar la limpieza.

La cocina ha dejado de ser un espacio dedicado únicamente a preparar alimentos para convertirse en un lugar donde la tecnología juega un papel cada vez más importante.

En los últimos años, los pequeños electrodomésticos han revolucionado la forma de cocinar en casa, y pocos han experimentado un crecimiento tan espectacular como las freidoras de aire.

Esa es precisamente la propuesta de Lidl con la nueva freidora de aire doble, un aparato diseñado para quienes buscan preparar menús completos de una sola vez y con un consumo de aceite prácticamente inexistente.

Freidora de aire de doble zona. Lidl.

La cadena alemana vuelve a apostar por su marca de pequeño electrodoméstico SilverCrest con un modelo que destaca por su capacidad total de 8,7 litros, repartida en dos compartimentos independientes.

Esta configuración permite cocinar simultáneamente dos recetas diferentes, utilizando temperaturas y tiempos distintos para cada cesta, una función especialmente práctica para preparar, por ejemplo, carne y guarnición sin necesidad de utilizar varios electrodomésticos.

Uno de los aspectos más interesantes de esta freidora de aire es la incorporación de funciones inteligentes que sincronizan la cocción de ambas zonas. Gracias a ellas, los dos alimentos pueden finalizar su preparación al mismo tiempo, evitando que uno permanezca esperando mientras el otro termina de cocinarse.

Además, también incorpora un modo de copia de ajustes entre compartimentos, facilitando la elaboración de grandes cantidades de un mismo alimento cuando ambas cestas trabajan con la misma configuración.

Freidora de aire de doble zona. Lidl.

El equipo desarrolla una potencia de 2.600 W y una temperatura regulable entre 60 y 200 ºC, un rango suficiente para preparar desde verduras asadas o pescado hasta carnes, repostería o alimentos congelados.

Además, y como ocurre con la mayoría de las freidoras de aire de última generación, el control se realiza mediante un panel táctil digital, desde el que es posible seleccionar programas automáticos o ajustar manualmente el tiempo y la temperatura.

En el apartado práctico, Lidl también ha puesto el foco en la limpieza. Tanto las cestas como las rejillas extraíbles cuentan con un revestimiento antiadherente y están diseñadas para desmontarse con facilidad.