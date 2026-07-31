Llega este sábado, 1 de agosto, la batidora multifunción más práctica y barata de la temporada: cuesta 14,99€
Este modelo que vende la cadena alemana incluye tres tamaños de vasos y varios accesorios de tapa.
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Las claves
Generado con IA
Aldi lanza el 1 de agosto una batidora multifunción Ambiano por solo 14,99 euros.
El aparato cuenta con motor de 600W, dos velocidades, función Turbo y accesorios desmontables de acero inoxidable.
Incluye vaso medidor, picador y batidor de varillas, ideal para preparar cremas, batidos y salsas.
Su diseño ergonómico y facilidad de limpieza destacan entre las opciones de pequeño electrodoméstico con mejor relación calidad-precio.
No hace falta gastar una fortuna para equipar la cocina con pequeños electrodomésticos prácticos.
Aldi ha vuelto a apostar por esa fórmula con uno de los productos estrella de su bazar para comenzar agosto: una batidora multifunción de la marca Ambiano que estará disponible en tiendas a partir del 1 de agosto por 14,99 euros.
Pensada para quienes buscan ahorrar espacio sin renunciar a la versatilidad, esta batidora permite preparar desde cremas y purés hasta batidos, salsas o alimentos picados gracias a los accesorios que incorpora.
Concretamente, se trata de una solución especialmente útil para el uso diario, ya que incluye un motor de 600W.
Además, cuenta con dos niveles de velocidad y una función Turbo, que proporciona un extra de potencia cuando es necesario triturar ingredientes más duros o conseguir una textura más fina.
El aparato incorpora un pie desmontable de acero inoxidable, un material que ofrece mayor resistencia al desgaste y facilita la limpieza tras cada uso.
Sus cuchillas de acero inoxidable están diseñadas para triturar alimentos de manera eficiente, mientras que el sistema desmontable permite cambiar rápidamente entre los distintos accesorios.
La batidora multifunción también incluye un vaso medidor, un picador para alimentos como frutos secos, verduras o cebolla y un accesorio batidor de varillas, pensado para montar nata, claras o preparar masas ligeras.
Otro de sus puntos fuertes es su diseño ergonómico, pensado para facilitar el agarre durante el uso, así como la posibilidad de desmontar los accesorios para una limpieza más cómoda.
Como es habitual en el bazar de Aldi, esta promoción estará disponible desde el 1 de agosto y hasta agotar existencias, por lo que es previsible que se convierta en uno de los artículos más demandados del inicio de mes.
Por 14,99 euros, la nueva batidora multifunción de Ambiano se posiciona como una de las opciones con mejor relación calidad-precio dentro de las ofertas de pequeño electrodoméstico de Aldi.