Llega la novedad más esperada tras el título de España en el Mundial 2026: "Es una edición limitada"

Las claves

Las claves Generado con IA Lay's lanza una edición limitada de sus patatas Al Punto de Sal para celebrar la victoria de España en el Mundial 2026. La icónica bolsa roja se transforma temporalmente en un diseño dorado inspirado en el trofeo del campeonato. La iniciativa refuerza el vínculo de Lay's con el fútbol y los momentos de celebración compartidos. Lay's también ha realizado otras acciones durante el Mundial, como una 'Watch Party' en Madrid y ediciones limitadas con sabores internacionales.

La conquista de la Copa Mundial de la FIFA 2026 por parte de la selección española también ha llegado a los lineales de los supermercados.

Lay's ha anunciado el lanzamiento de una edición limitada de sus patatas fritas Lay's Al Punto de Sal, una propuesta con la que la marca quiere rendir homenaje al combinado nacional tras su victoria en el torneo y que ya puede encontrarse en los establecimientos habituales.

La iniciativa, que lleva por lema "Qué bien sabe GANAR", transforma de forma temporal la icónica bolsa roja de la marca en un diseño dorado inspirado en el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Edicion limitada Lays. Cedida.

La edición especial llega de la mano de Lay's, patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, dentro de una estrategia con la que la compañía busca reforzar su vínculo con el deporte y con los momentos de celebración compartidos alrededor del fútbol.

"Durante esta Copa Mundial de la FIFA, Lay's ha querido estar presente no solo como patrocinador oficial, sino como una marca que entiende el papel que juega el fútbol en la vida de las personas. Por eso, hemos querido formar parte de la celebración transformando nuestra icónica bolsa roja de Lay's Al Punto de Sal en una edición limitada dorada que rinde homenaje a una victoria histórica", explica Ariadna Puig, directora de Marketing de Alimentación de la compañía.

Toda esta estrategia se enmarca en la campaña global 'No Lay's, No Game', con la que la compañía pretende consolidar su presencia en uno de los territorios de mayor conexión emocional con los consumidores.

El objetivo pasa por asociar la marca a las reuniones entre amigos y familiares que suelen acompañar los grandes eventos deportivos, reforzando su papel como uno de los productos habituales durante los partidos.

Otras novedades

Esta no es la primera acción que Lay's desarrolla con motivo del Mundial. El pasado mes de junio, la marca organizó en Madrid una gran Watch Party en la que cerca de 5.000 personas siguieron el encuentro entre España y Cabo Verde junto al exfutbolista David Villa y varios creadores de contenido.

Meses antes, además, lanzó una colección de ediciones limitadas de Lay's, Doritos y Ruffles con cinco sabores inspirados en la gastronomía de países participantes en el campeonato, entre ellos España, Argentina, México, Portugal y Reino Unido.