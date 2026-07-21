Jysk lanza la lámpara solar más barata y especial del verano: está disponible por solo 3,50 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Jysk ha lanzado la lámpara solar Haukugle por solo 3,50 euros, con un descuento del 46% respecto a su precio habitual. La lámpara tiene un diseño esférico, luz cálida de 3.000 Kelvin y puede colocarse fácilmente en el césped o jardineras sin instalación eléctrica. Funciona con energía solar, incluye batería recargable y ofrece hasta seis horas de autonomía nocturna. Su tamaño compacto y altura regulable permiten crear recorridos luminosos o reforzar la iluminación ambiental en exteriores.

Con la llegada del verano, balcones, terrazas y jardines vuelven a convertirse en el lugar favorito de la casa. Y, aunque unas plantas o unos muebles de exterior marcan la diferencia, hay un detalle que cambia por completo el ambiente cuando cae la noche: la iluminación.

No hace falta hacer una instalación eléctrica ni gastar mucho dinero para conseguir un espacio más acogedor. Prueba de ello es la lámpara solar Haukugle que vende Jysk, un modelo de diseño esférico que, además, está rebajado hasta los 3,50 euros.

La cadena danesa especializada en mobiliario y decoración para el hogar ha incluido esta referencia entre sus productos de iluminación exterior con descuento. En estos momentos, la lámpara tiene un precio de 3,50 euros, un 46% menos respecto a su precio habitual de 6,49 euros.

Lámpara solar. Jysk.

El modelo Haukugle destaca por su estética sencilla. Presenta una esfera de color blanco que emite una luz cálida de 3.000 Kelvin, pensada para crear iluminación ambiental más que para proporcionar una luz intensa.

Gracias a su estaca, puede colocarse directamente sobre el césped, entre plantas, en jardineras o junto a un camino sin necesidad de realizar ningún tipo de instalación eléctrica.

Uno de sus principales atractivos es que funciona exclusivamente con energía solar. Durante el día recarga su batería mediante un panel solar policristalino incorporado y, al anochecer, ofrece una autonomía de hasta seis horas de iluminación.

Además, incorpora una bombilla LED integrada y una batería AAA recargable incluida de serie.

Lámpara solar. Jysk.

En cuanto a sus dimensiones, la lámpara tiene un diámetro de 13 centímetros y una altura regulable de 27 a 37 centímetros, lo que permite adaptarla a diferentes espacios del jardín o la terraza.

Entre las ventajas que destaca la compañía figuran el bajo mantenimiento, la facilidad para cambiar las lámparas de ubicación y el ahorro energético al aprovechar la luz del sol como fuente de alimentación.

Esta lámpara forma parte de la colección de iluminación solar de la marca, donde también se pueden encontrar versiones de mayor tamaño, guirnaldas LED y otros modelos decorativos para jardines, terrazas y balcones.

En el caso de este modelo, el diseño de pequeñas dimensiones permite utilizar varias unidades para crear recorridos luminosos o reforzar la iluminación ambiental en zonas de descanso exteriores.