Acaba de llegar a Jysk el banco de almacenaje con dos puertas más elegante y barato: cuesta 125 euros

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Las claves Generado con IA Jysk lanza el banco Lyngvig con almacenaje y dos puertas, ideal para organizar espacios como el recibidor. El banco combina asiento y compartimento oculto, perfecto para guardar zapatos, bolsos o mantas. Su diseño de puertas de persiana aporta elegancia y permite integrarlo en ambientes nórdicos, contemporáneos o minimalistas. Disponible por solo 125 euros, destaca por su funcionalidad y acabado en tonos claros que amplían visualmente cualquier estancia.

Hay espacios de la casa que, por mucho empeño que pongamos en mantenerlos organizados, acaban convirtiéndose en un punto de acumulación de objetos. El recibidor suele ser uno de ellos.

Zapatos, bolsos, mochilas y/o gafas terminan ocupando cualquier rincón, dando una sensación de desorden nada más cruzar la puerta. Por eso, cada vez son más quienes buscan muebles que no solo decoren, sino que también ayuden a aprovechar el espacio de forma práctica.

En esa línea se sitúa el banco Lyngvig con puertas de persiana de Jysk, una pieza que incluye asiento y almacenaje bajo una elegancia única, y por solo 125 euros.

Banco Lyngvig. Jysk.

Concretamente, este banco con almacenaje busca aportar calidez y luminosidad a cualquier estancia, al tiempo que facilita su integración tanto en ambientes nórdicos como en decoraciones más contemporáneas o minimalistas.

Su principal atractivo reside en su doble funcionalidad. Además de ofrecer una superficie donde sentarse para calzarse o descalzarse cómodamente antes de salir o al llegar a casa, incorpora un compartimento de almacenaje oculto tras sus puertas, permitiendo guardar zapatos, bolsos, mantas, accesorios o cualquier otro objeto.

Otro de los aspectos que caracteriza al banco es el diseño de sus puertas de persiana, un recurso decorativo que aporta textura y personalidad al mueble al tiempo que oculta el contenido de su interior.

Este elemento se repite en el resto de piezas de la colección Lyngvig, entre las que también se encuentran aparadores, vitrinas, armarios y mesitas de noche, permitiendo crear una decoración uniforme en distintas estancias de la vivienda.

Banco Lyngvig. Jysk.

Además, gracias a su diseño versátil, este banco no tiene por qué limitarse al recibidor. También puede utilizarse a los pies de la cama para guardar ropa, en un vestidor como asiento auxiliar o incluso en un pasillo amplio donde se necesite un punto extra de almacenaje.

Su acabado en tonos claros favorece una mayor sensación de amplitud visual, algo especialmente interesante en viviendas donde los metros cuadrados son limitados.

Pero falta lo mejor de todo: su precio. Jysk ha incorporado este banco con almacenaje a su nueva colección por solo 125 euros, un coste realmente accesible teniendo en cuenta las prestaciones que ofrece.