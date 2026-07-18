Acaba de llegar a Action el limpiacristales inalámbrico más eficiente y barato: está disponible por 19,95 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Action lanza un limpiacristales inalámbrico Beldray por solo 19,95 euros, destacando por su eficiencia y bajo precio. El dispositivo aspira el agua mientras se desliza, evitando goteos y logrando acabados más uniformes en ventanas, espejos y mamparas. Funciona sin cables gracias a una batería recargable de 3,7 V, que ofrece hasta 30 minutos de autonomía por carga. Su sistema de secado inmediato reduce marcas y es apto para superficies de vidrio, puertas acristaladas y azulejos lisos.

En la vida hay dos tipos de personas: las que odian limpiar y las que todavía lo odian más.

Da igual el tiempo que se dedique o el producto que se utilice: siempre parece quedar alguna marca que solo se descubre cuando entra la luz por la ventana.

Precisamente para poner fin a ese pequeño quebradero de cabeza cotidiano, Action ha incorporado a su catálogo un producto que está llamando la atención por su relación calidad-precio. Se trata del limpiacristales inalámbrico de Beldray, un dispositivo pensado para facilitar la limpieza de ventanas, espejos y mamparas de ducha.

Limpiacristales inalámbrico Beldray. Action.

A diferencia de las tradicionales escobillas o bayetas, este aparato aspira el agua mientras se desliza sobre la superficie, evitando que gotee y ayudando a conseguir un acabado mucho más uniforme.

Su funcionamiento resulta especialmente práctico para quienes buscan ahorrar tiempo y reducir el esfuerzo que supone limpiar grandes superficies de cristal, una tarea que suele requerir varias pasadas para obtener un buen resultado.

Uno de sus principales atractivos es que funciona completamente sin cables, lo que proporciona una mayor libertad de movimiento durante la limpieza y permite utilizarlo sin depender de un enchufe cercano.

Incorpora una batería recargable de 3,7 voltios que ofrece una autonomía de hasta 30 minutos con una sola carga, un tiempo suficiente para limpiar todas las ventanas de una vivienda o dejar impecables varias mamparas y espejos en una misma sesión.

Limpiacristales inalámbrico Beldray. Action.

El limpiacristales ha sido diseñado para utilizarse sobre superficies de vidrio, aunque también resulta adecuado para puertas acristaladas, espejos y azulejos lisos.

Su sistema de aspiración recoge el agua sobrante a medida que se desplaza por el cristal, evitando las incómodas gotas que suelen caer al suelo o sobre los marcos de las ventanas.

De esta forma, el secado es prácticamente inmediato y se reducen notablemente las marcas que suelen aparecer tras utilizar un paño convencional.

Pero falta lo mejor de todo: su precio. Actualmente, Action ha lanzado este limpiacristales por solo 19,95 euros. Eso sí, hay que tener en cuenta que se trata de una oferta de lanzamiento, por lo que es muy probable que el producto se agote en cuestión de días.