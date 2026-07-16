Sklum rebaja la vajilla más elegante y barata de la temporada: está disponible por solo 34,95 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Sklum ha rebajado su vajilla de 12 piezas de gres a solo 34,95 euros, frente a su precio habitual de 39,95 euros. La vajilla presenta un diseño moderno e inspiración artesanal, en color beige almendra y formas redondeadas, adecuada para estilos mediterráneo, nórdico y japandi. Incluye cuatro platos llanos, cuatro platos pequeños y cuatro cuencos, siendo apta para microondas y lavavajillas, aunque se recomiendan programas cortos. El gres es un material resistente y duradero, que mantiene la temperatura de los alimentos y aporta un toque sofisticado a la mesa.

En los pequeños detalles está la diferencia. Basta con cambiar una lámpara, incorporar un jarrón o renovar la vajilla para transformar por completo la imagen de una mesa.

Lejos de ser un elemento meramente funcional, el menaje se ha convertido en una pieza clave dentro de la decoración del hogar, capaz de aportar personalidad y reforzar el estilo de cualquier comedor.

Consciente de esta tendencia, Sklum ha rebajado uno de sus artículos favoritos. Concretamente, estamos hablando de la vajilla de 12 piezas, una propuesta que presenta una estética moderna, de inspiración artesanal y un precio accesible.

Vajilla de 12 piezas en gres Marlena. Sklum.

Fabricada íntegramente en gres, esta vajilla para cuatro comensales incluye cuatro platos llanos, otros cuatro pequeños y cuatro cuencos, una composición versátil tanto para el uso diario como para ocasiones especiales.

Su acabado en color beige almendra y sus formas redondeadas evocan el aspecto de la cerámica artesanal, una estética que continúa marcando tendencia en estilos decorativos como el mediterráneo, el nórdico o el japandi, donde predominan los materiales naturales, las texturas orgánicas y las paletas de colores neutros.

Vajilla de 12 piezas en gres Marlena. Sklum.

El gres se ha consolidado como uno de los materiales más demandados en el menaje doméstico gracias a su resistencia y durabilidad.

Además de soportar mejor el uso cotidiano que otras cerámicas, mantiene durante más tiempo la temperatura de los alimentos y aporta una presencia visual más cálida y sofisticada que las tradicionales vajillas de porcelana blanca.

Pensando en la comodidad del día a día, es apta para microondas y lavavajillas, aunque la firma recomienda utilizar programas cortos, con temperaturas inferiores a 70 grados y detergentes de pH neutro para conservar el acabado en las mejores condiciones durante más tiempo.

Disponible por solo 34,95 euros, frente a los 39,95 euros de su precio habitual, esta propuesta de Sklum demuestra que renovar la estética de la mesa no requiere una gran inversión.

Eso sí, hay que tener en cuenta que, al tratarse de una promoción, es muy probable que este modelo se agote en los próximos días. Por lo que, si estás pensando en hacerte con esta vajilla, lo más recomendable es no dejar pasar el tiempo.