Llega a Carrefour el ventilador más versátil, práctico y barato del verano: está disponible por solo 22,50 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Carrefour ofrece el ventilador de torre Orbegozo TM 0920 por solo 22,50 euros, destacando por su bajo consumo energético y precio accesible. Este modelo compacto cuenta con un motor de 30 vatios, tres velocidades de funcionamiento y sistema de oscilación automática para una ventilación uniforme. Su diseño ligero y reducido permite colocarlo en mesas o escritorios y transportarlo fácilmente entre habitaciones. El ventilador está pensado para ofrecer un funcionamiento silencioso, ideal para dormitorios, estudios o espacios donde se requiera concentración.

Los ventiladores y aires acondicionados son, probablemente, uno de los dispositivos más buscados durante esta temporada de altas temperaturas.

Con los termómetros disparados en buena parte de España, cada vez son más los consumidores que buscan soluciones para refrescar su hogar sin que ello suponga un importante incremento en la factura eléctrica.

En este contexto, los ventiladores de torre se han convertido en una de las opciones más populares. De hecho, entre las propuestas disponibles actualmente en Carrefour destaca el ventilador de torre Orbegozo TM 0920, un modelo pensado para quienes necesitan una solución sencilla y económica para aliviar el calor durante los meses de verano.

Ventilador de torre Orbegozo. Carrefour.

Se trata de un aparato compacto que presenta un tamaño reducido y con un bajo consumo energético, características que lo convierten en una alternativa interesante para dormitorios, despachos, estudios o cualquier habitación de pequeñas dimensiones donde no sea necesario instalar un sistema de climatización.

Este ventilador incorpora un motor de 30 vatios de potencia, una cifra habitual en equipos de este segmento que permite disfrutar de un flujo de aire constante con un gasto eléctrico muy inferior al de un aire acondicionado portátil o un equipo de climatización convencional.

Su consumo es uno de sus principales argumentos, ya que puede permanecer funcionando durante varias horas al día sin que ello tenga un impacto significativo en el recibo de la luz.

El Orbegozo TM 0920, además, dispone de tres velocidades de funcionamiento, permitiendo adaptar la intensidad del caudal de aire según las necesidades de cada momento. De esta forma, el usuario puede optar por una ventilación más suave durante la noche o mientras trabaja, o seleccionar una mayor potencia en las horas de más calor.

Ventilador de torre Orbegozo. Carrefour.

A ello se suma su sistema de oscilación automática, una función que hace girar el cuerpo del ventilador de un lado a otro para repartir el aire de forma más uniforme por toda la habitación, evitando que el flujo se concentre únicamente en un punto.

Otro de los aspectos más destacados de este modelo es su diseño. Con una altura aproximada de 35 centímetros y una base de apenas 10,5 centímetros de ancho y fondo, ocupa muy poco espacio y puede colocarse fácilmente sobre una mesa, un escritorio o incluso una mesilla de noche.

Además, su peso, inferior al kilogramo, junto con el asa integrada para el transporte, facilita moverlo cómodamente entre diferentes espacios, según las necesidades del momento.

Asimismo, y como ocurre con otros dispositivos, este ventilador también ha sido diseñado para ofrecer un funcionamiento silencioso, una característica especialmente apreciada por quienes buscan utilizarlo durante las horas de descanso o mientras realizan actividades que requieren concentración.