Llega a Aldi la solución para que no te ocupen la casa este verano: una cámara de videovigilancia simulada por solo 4,99 €

Las claves

Las claves Generado con IA Aldi ha lanzado una cámara de videovigilancia simulada por 4,99 € para disuadir posibles ocupaciones de viviendas durante el verano. La cámara, disponible en modelos para interior y exterior, no graba ni almacena imágenes, pero incorpora una luz LED para simular su funcionamiento real. Este dispositivo es fácil de instalar, no requiere cableado ni configuración técnica y su bajo precio lo hace accesible para cualquier consumidor. Las ocupaciones de viviendas en España representan solo el 0,05% del parque total, concentrándose en su mayoría en Cataluña y sobre todo en inmuebles vacíos de grandes tenedores.

Las vacaciones son sinónimo de desconexión, relax y paz mental. Sin embargo, esta temporada casi siempre viene acompañada de una preocupación muy común entre los españoles: la posibilidad de que nos ocupen nuestras casas si estamos fuera.

Aunque los datos oficiales muestran que la ocupación ilegal representa una pequeña parte de los delitos relacionados con la vivienda, el miedo a encontrarse una sorpresa desagradable al regresar de las vacaciones sigue siendo una de las principales inquietudes de miles de familias. Por ello, cada vez más consumidores buscan soluciones económicas para reforzar la seguridad.

En este contexto, ALDI ha puesto a la venta una cámara de seguridad simulada, un producto pensado para actuar como elemento disuasorio frente a posibles intrusos.

Cámara de seguridad simulada.

A diferencia de las cámaras de seguridad convencionales, este dispositivo no incorpora sensores, conectividad WiFi, almacenamiento de imágenes ni capacidad de grabación.

De hecho, se trata de una réplica diseñada para simular la presencia de un sistema de vigilancia real y generar un efecto psicológico de disuasión.

La estrategia no es nueva. Las denominadas "cámaras dummy" o cámaras falsas llevan años utilizándose en viviendas, comercios, almacenes y garajes como complemento visual de seguridad. Su objetivo principal es hacer creer a posibles delincuentes que el espacio está monitorizado, aumentando así la percepción de riesgo de ser identificados.

Tal y como indica la página web de la cadena alemana, está disponible en dos modelos diferentes (interior y exterior), por solo 4,99 euros la unidad.

Entre las principales ventajas de este producto, destaca su bajo precio, la facilidad de instalación y la ausencia de cableado o configuraciones técnicas complejas.

Además, este modelo de la firma alemana incluye una luz LED mediante pilas para imitar el funcionamiento de una cámara auténtica y reforzar su credibilidad.

Sin embargo, también presenta limitaciones evidentes. Los delincuentes más experimentados pueden identificar algunos modelos falsos debido a detalles de fabricación, materiales o ausencia de cableado real.

Asimismo, en caso de robo, la cámara no aportará ninguna prueba visual ni permitirá generar alertas automáticas.

Datos de ocupación en España

Según los datos disponibles, la ocupación de viviendas representa aproximadamente el 0,05 % del parque total de inmuebles del país, estimado en torno a los 26 millones de propiedades.

En términos absolutos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad registran cada año entre 14.800 y 16.500 denuncias por usurpación y allanamiento, una cifra que, pese a su impacto mediático, se mantiene estable dentro de un contexto de millones de viviendas.

Además, el fenómeno no se distribuye de forma homogénea en el territorio. Cataluña concentra cerca del 40 % de las denuncias registradas en todo el país, con Barcelona como la provincia más afectada.

Otro aspecto relevante es el tipo de inmuebles afectados. La mayoría de los casos se producen en viviendas vacías pertenecientes a grandes tenedores —como bancos, fondos de inversión o promotoras—, mientras que las ocupaciones de primeras residencias o segundas viviendas, que son las que generan mayor alarma social, representan una proporción mucho menor.