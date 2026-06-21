Acaba de llegar a Dyson el ventilador de mano más potente para mantenerte fresco este verano: cuesta 99 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Dyson lanza el HushJet Mini Cool, su primer ventilador de mano, por 99 euros, ideal para combatir el calor fuera de casa. El dispositivo destaca por su diseño futurista, compacto y sin aspas visibles, pesando solo 210 gramos y midiendo 20 centímetros de alto. Cuenta con tecnología HushJet™, cinco niveles de intensidad y un motor que alcanza 65.000 rpm, proyectando aire a 88 km/h en modo Boost. Ofrece hasta seis horas de autonomía, carga por USB-C y puede usarse en la mano, sobre una base o con soporte para el cuello.

Hay inventos que llegan justo cuando más se necesitan. Con las temperaturas batiendo récords cada verano y las olas de calor convirtiéndose en una constante, encontrar una forma eficaz de refrescarse fuera de casa se ha convertido casi en una necesidad.

En este contexto, Dyson ha decidido dar un paso más allá en el ámbito de la climatización personal con el lanzamiento de su primer ventilador de mano, el nuevo HushJet Mini Cool, un dispositivo compacto que promete llevar la experiencia de refrigeración de la marca británica a cualquier lugar.

Fiel a su filosofía de diseño, Dyson ha apostado por un producto que combina tecnología, estética y funcionalidad. Y lo mejor de todo, por menos de 100 euros.

Ventilador Dyson HushJet Mini Cool.

El HushJet Mini Cool destaca por su apariencia futurista, libre de aspas visibles y con unas dimensiones pensadas para acompañar al usuario durante todo el día.

Con apenas 20 centímetros de altura, un diámetro de 38 milímetros y un peso cercano a los 210 gramos, el dispositivo cabe fácilmente en un bolso o mochila y resulta cómodo incluso durante largos períodos de uso.

La principal innovación del nuevo ventilador reside en la tecnología HushJet™, desarrollada por la compañía para generar un flujo de aire más preciso y silencioso.

A diferencia de los ventiladores portátiles convencionales, el sistema utiliza una boquilla con diseño estrellado y una estructura interna optimizada para reducir las turbulencias, concentrando el aire allí donde realmente se necesita.

En su interior, el HushJet Mini Cool incorpora un motor de alta velocidad capaz de alcanzar las 65.000 revoluciones por minuto. Esta potencia permite proyectar corrientes de aire de hasta 88 kilómetros por hora en el modo Boost, diseñado para ofrecer una refrigeración inmediata en situaciones de calor extremo.

Además, el usuario puede elegir entre cinco niveles de intensidad para adaptar el funcionamiento a cada momento.

Ventilador Dyson HushJet Mini Cool.

Otro de los aspectos más llamativos del nuevo dispositivo es su versatilidad.

Dyson ha diseñado el ventilador para que pueda utilizarse de tres maneras distintas: como ventilador de mano tradicional, colocado sobre una superficie gracias a una base de carga incluida o mediante un soporte para el cuello que permite disfrutar de una ventilación constante con las manos libres.

Asimismo, la autonomía es otro de sus puntos fuertes. El equipo integra una batería recargable de 5.000 mAh que proporciona hasta seis horas de funcionamiento con una sola carga, dependiendo del nivel de potencia seleccionado.

La recarga se realiza mediante conexión USB-C y requiere aproximadamente tres horas para completarse. Para facilitar su uso diario, incorpora indicadores luminosos que muestran en todo momento el estado de la batería.

En términos acústicos, Dyson asegura haber trabajado especialmente en la reducción del ruido. El ventilador registra alrededor de 52 decibelios en los niveles más bajos y alcanza un máximo de 72,5 decibelios a plena potencia.

Pero eso no es todo, el HushJet Mini Cool se comercializa en varios colores, entre ellos Stone/Blush, Ink/Cobalt y Carnelian/Sky, manteniendo la cuidada estética industrial que caracteriza a los productos de la firma británica.