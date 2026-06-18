Una buena cuenta en la actualidad debe ser 100% digital, sin comisiones y que nos permita vivir experiencias, como la cuenta online de imagin.

Las claves

Las claves Generado con IA La gestión del dinero se ha digitalizado, permitiendo abrir y operar cuentas bancarias desde el móvil y sin comisiones. Las cuentas digitales actuales ofrecen gestión 100% online, sin gastos de apertura o mantenimiento, y con tarjeta gratuita. imagin destaca por su ausencia de comisiones, operativa flexible, y beneficios exclusivos como cashback y experiencias para sus clientes. La cuenta online de imagin permite realizar todas las operaciones bancarias habituales desde una app, sin necesidad de acudir a una oficina.

La manera de gestionar nuestro dinero ha cambiado más en los últimos años que en décadas anteriores, porque también lo ha hecho nuestra relación con los bancos. ¿Qué le pedimos hoy a una cuenta bancaria? Que podamos abrirla desde el móvil, sin comisiones, sin gastos de mantenimiento y que el 100% de las operaciones sean digitales.

El cambio no responde solo a la evolución de la tecnología (que también), sino a lo que buscan las personas que empiezan a gestionar su dinero de forma autónoma y los usuarios que están acostumbrados a resolver todo desde el móvil. Si priorizas la flexibilidad, tienes espíritu joven y quieres que tu banco te siga el ritmo, la cuenta online sin comisiones de imagin es una de las mejores propuestas en la actualidad. Sin comisiones, con un uso digital desde la app móvil, herramientas y experiencias que se adaptan a la manera que tenemos de vivir.

Cómo ha cambiado la forma de elegir una cuenta de ahorro

Cuenta online Imagin

Para empezar, nuestra relación con la banca es mucho más digital que hace unos años, más rápida y más fragmentada. Una cuenta digital se puede abrir directamente desde el móvil o desde el ordenador en unos pocos pasos, sin necesidad de acudir a la oficina. Y operar íntegramente de forma digital:

Consultar ingresos y gastos en tiempo real.

Hacer transferencias desde la app.

Recibir notificaciones al hacer un movimiento o pago.

Realizar cualquier operación sin acudir a una oficina.

Era cuestión de tiempo que la banca digital, con propuestas como las de imagin, ganara terreno a las cuentas tradicionales. Los usuarios 'digital-first' (jóvenes y no tan jóvenes) quieren una forma ágil de relacionarse con su dinero que sea sencilla, práctica y sin costes ocultos.

Lo que realmente buscamos hoy en una cuenta

Cuenta online Imagin

En realidad, responde bastante bien a lo que buscan los usuarios acostumbrados a resolver todo desde el móvil. Es decir, una entidad con menos condiciones, menos pasos y menos barreras para poder operar en el día a día. Así que una cuenta bancaria en la actualidad debería ofrecer:

Apertura 100% online sin costes.

Sin comisiones de apertura ni de mantenimiento.

Gestión completa desde el móvil.

Tarjeta asociada sin gastos de emisión ni de mantenimiento.

Flexibilidad para operar en el día a día (transferencias sin coste, por ejemplo).

Consultar movimientos en tiempo real, recibir notificaciones y acceder a funciones de control de gasto dentro de la app del banco.

De las propuestas que encontramos hoy en el mercado, la cuenta online sin comisiones de imagin cumple con todos los puntos y es la solución que mejor encaja con la nueva manera de entender la banca. Si tienes una vida dinámica y flexible, es para ti.

imagin: así es la cuenta para gestionar el dinero sin complicarte

Cuenta online Imagin

Gestionar tus finanzas no debería ser ningún problema. Al contrario, debería ser una herramienta cómoda que nos ponga las cosas fáciles y que elimine la barrera que siempre ha existido con las entidades bancarias. imagin lo consigue con una cuenta 100% digital que puedes abrir desde el móvil o desde el ordenador sin acudir a una oficina ni realizar trámites presenciales que perfectamente podrías hacer en casa.

Uno de los aspectos más sobresalientes es la ausencia de comisiones de apertura o de mantenimiento, porque ya no tiene sentido pagar solo por tener una cuenta abierta, mucho menos si es 100% digital. De hecho, es una cuenta práctica para domiciliar tu nómina (si quieres, no es requisito para tener la cuenta abierta), ahorrar de cara al futuro, pagar recibos, hacer Bizum a tus amigos cuando pagan una cena…

Para la operativa del día a día, incluso para viajar, es una cuenta muy completa que también tiene una tarjeta asociada sin costes de emisión ni de mantenimiento. Además, podrás hacer pagos en cualquier divisa sin comisiones de imagin y sacar dinero en el extranjero también sin comisiones. Y siempre bajo la seguridad avanzada de CaixaProtect, para operar con tranquilidad en un entorno completamente digital.

Experiencias, comunidad y valor añadido de la cuenta de imagin

Cuenta online Imagin

¿Y si nuestro banco fuese capaz de regalarnos experiencias y otro tipo de beneficios, más allá de todo lo anterior? Solo por ser cliente de imagin, tendrás acceso a experiencias para sacar ese espíritu joven y disfrutar de la vida de otra manera. No imaginabas que tu banco te iba a conectar con ese tipo de beneficios, ¿verdad?

imaginPlanet : podrás participar en proyectos que generan impacto social y ambiental.

: podrás participar en proyectos que generan impacto social y ambiental. imaginMusic : un espacio vinculado a la música con contenido exclusivo de tus artistas favoritos, playlists y experiencias.

: un espacio vinculado a la música con contenido exclusivo de tus artistas favoritos, playlists y experiencias. Cashback: la app de imagin tiene un programa de cashback que te permite recuperar parte del dinero de tus compras.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la mejor cuenta de ahorro para personas que gestionan su dinero desde el móvil?

Las mejores opciones en la actualidad son las que permiten a los usuarios operar de manera 100% digital y controlar las finanzas desde una app. Con imagin podrás gestionar ingresos, gastos y pagos desde el móvil, sin pisar una oficina.

¿Qué tipo de cuenta encaja mejor con personas que buscan gestionar su dinero de forma autónoma?

Lo que buscan las personas que están dando sus primeros pasos en independencia financiera, incluso las que ya llevan tiempo operando con autonomía y buscan mayor eficiencia, es una cuenta sin comisiones, fácil de abrir y con gestión intuitiva.

¿Qué diferencia hay entre una cuenta digital y una tradicional?

La principal diferencia está en la operativa diaria. Con una cuentadigital podrás hacer todo desde el móvil (consultar movimientos, recibir notificaciones, pagar, hacer transferencias). En cambio, con una tradicional tendrás que hacer más trámites presenciales y, en muchos casos, asumir comisiones de mantenimiento.

¿Es posible gestionar el dinero desde una app móvil?

Claro que lo es. Las cuentas digitales, como la de imagin, permiten realizar cualquier gestión desde el móvil. En este caso, además, cuentan con una red de más de 11.000 cajeros CaixaBank y más de 25.000 gestores por si lo necesitas.