Se esperan colas kilométricas en Ikea para hacerse con la nueva barbacoa portátil: está disponible por solo 69 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Ikea ha lanzado una barbacoa portátil de hierro fundido por solo 69 euros, ideal para exteriores y espacios pequeños. El diseño compacto incluye patas, asas y orificios para mejorar la circulación del aire y optimizar la cocción. Es fácil de usar, permite abrir la bandeja superior para añadir carbón y es adecuada para asar alimentos pequeños o porosos. Ikea ofrece financiación de la barbacoa desde 23 euros al mes, facilitando su adquisición a los clientes.

Ikea ha puesto a la venta recientemente una barbacoa de carbón en hierro fundido dentro de su línea estacional de productos de exterior, una categoría habitual en su calendario de novedades.

La cadena mantiene así su estrategia recurrente de introducir artículos de uso doméstico vinculados al buen tiempo en formato promocional, con disponibilidad limitada.

El producto está disponible por solo 69 euros, un coste que refuerza su enfoque claramente orientado al consumo de bajo coste.

Barbacoa, hierro fundido.

Se trata de un producto pensado para usuarios que buscan una solución sencilla para reuniones informales, uso esporádico en terrazas, patios o espacios exteriores, y que no requieren características avanzadas propias de modelos de mayor gama.

Además, su estructura incorpora patas y unas prácticas asas para poder moverla cómodamente.

Otro aspecto a destacar es que dispone de orificios, que permiten que el aire circule por la parrilla, lo que aumenta la temperatura y reduce el tiempo de cocción.

Tal y como apuntan desde la página web, resulta "ideal para asar alimentos porosos o pequeños como pescado o verduras laminadas, ya que la forma de la parrilla evita que se caigan al fuego".

Barbacoa, hierro fundido.

Además, gracias a su diseño compacto y portátil (20 centímetros de alto, 43 de largo y solo 21 centímetros de ancho), se pueden organizar reuniones al aire libre casi en cualquier lugar. Así, incluso, en caso de disponer de un balcón pequeño o de poco espacio en casa, ya no tendrás que renunciar al placer de una buena barbacoa.

Otro de los aspectos que no podemos dejar pasar es su facilidad de uso: la bandeja superior se abre cómodamente para introducir el carbón y preparar las ascuas de forma rápida y sencilla. Una vez alcanzada la temperatura adecuada, solo hay que cerrarla y comenzar a cocinar, disfrutando de una experiencia práctica y sin complicaciones.

Por solo 69 euros, podrás disfrutar de una barbacoa práctica, compacta y fácil de transportar, convirtiéndose en una opción muy atractiva para quienes buscan funcionalidad sin realizar una gran inversión.

Además, si prefieres repartir el coste, Ikea ofrece la posibilidad de financiar la compra desde solo 23 euros al mes con un TAE del 0 %, facilitando aún más el acceso a este producto.