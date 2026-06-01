Action vende el aire acondicionado más barato: no necesita instalación, incluye temporizador y modo sueño
Multas de hasta 3.000 euros a los propietarios que tengan el aire acondicionado en la fachada.
Con este tipo de sanciones, cada vez más presentes en distintas ordenanzas municipales en España, la instalación de unidades exteriores visibles desde la vía pública ha dejado de ser una práctica inocua para convertirse en un posible motivo de sanción económica.
En este contexto normativo, también se reaviva el interés por alternativas más económicas y portátiles, como el aire acondicionado Kinzo que comercializa la cadena Action.
Se trata de un equipo de aire acondicionado portátil de bajo coste que busca ofrecer una solución accesible frente a las altas temperaturas estivales, especialmente en viviendas donde no es posible o no se desea realizar una instalación fija en fachada.
Este aparato cuenta con una potencia de 1010 W y una capacidad de refrigeración de 9.000 BTU, lo que lo sitúa dentro de la gama básica de los sistemas portátiles.
Está diseñado para enfriar estancias de hasta aproximadamente 60 m³, lo que equivale a habitaciones pequeñas o medianas, como dormitorios o despachos.
Además, sus dimensiones de 34 × 35,5 × 70 centímetros, permiten su desplazamiento dentro del hogar gracias a ruedas incorporadas, lo que refuerza su carácter portátil.
En cuanto a funcionalidades, el equipo incluye control remoto, pantalla LED, temporizador programable de hasta 24 horas, dos velocidades de ventilación y modo nocturno.
Pero eso no es todo, también incorpora función de deshumidificación, un elemento habitual en este tipo de dispositivos que ayuda a reducir la sensación térmica en ambientes húmedos.
Otro de los puntos positivos de este producto que no podemos dejar pasar es su increíble relación calidad-precio. Action actualmente vende este aire acondicionado por solo 149,95 euros, tras un descuento del 16% sobre su precio original.
Eso sí, hay que tener en cuenta que se trata de una promoción semanal que estará disponible hasta el 2 de junio o hasta agotar existencias.