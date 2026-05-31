Confirmado por Carrefour: acaba de llegar la novedad más esperada, sin lactosa ni gluten, para los amantes del matcha

Las claves

Las claves Generado con IA Alpro ha lanzado su nueva bebida vegetal Alpro Matcha Coconut, que combina té matcha con base de coco y soja, lista para beber. El producto es apto para personas con intolerancia al gluten y la lactosa, y no contiene colorantes ni edulcorantes artificiales. La bebida, disponible en Carrefour por 2,69 euros, puede tomarse fría o caliente y permite obtener espuma para preparar lattes en casa. Además, incorpora calcio, vitaminas B2, B12 y D2, así como yodo, apostando por una opción saludable y fácil de integrar en la rutina diaria.

El fenómeno del matcha sigue creciendo en España y ahora ha dado un nuevo salto al lineal de supermercados.

La firma Alpro acaba de lanzar su nueva bebida vegetal Alpro Matcha Coconut, una propuesta lista para beber que combina té matcha con base de coco y soja en un formato pensado para el consumo diario.

El producto, disponible por menos de 3 euros, ya puede encontrarse en supermercados Carrefour en formato brik de 1 litro.

Bebida vegetal de matcha.

La principal apuesta de Alpro con esta nueva referencia es ofrecer una bebida vegetal ready to drink, es decir, lista para consumir tanto fría como caliente y sin necesidad de preparación previa.

Alpro Matcha Coconut mezcla el sabor intenso y ligeramente vegetal del matcha con una base de coco y soja que aporta un perfil más suave y tropical. Según explica la compañía, la bebida también permite obtener espuma tanto en frío como en caliente, una característica especialmente pensada para quienes buscan recrear bebidas tipo latte en casa.

Además, mantiene varias de las características habituales de la gama Alpro: es una bebida 100% vegetal, sin lactosa, sin gluten y sin colorantes ni edulcorantes artificiales. También incorpora calcio y vitaminas B2, B12 y D2, además de yodo.

Carla Vidal, directora de Alpro España, señala que el objetivo de esta innovación es "acercar el matcha a una forma de consumo mucho más sencilla, pero sin perder su esencia", apostando por una bebida que pueda integrarse "en el día a día, sin rituales ni complicaciones".

Lo mejor de todo es que Carrefour vende esta bebida sin gluten ni lactosa por solo 2,69 euros.