Aldi pone a la venta el set para hacer deporte más viral y buscado esta temporada: básicos desde 2,99 euros

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Las claves Generado con IA Aldi lanza el 10 de junio una colección de accesorios de yoga y pilates para facilitar la práctica deportiva en casa a precios asequibles. Entre los productos destacan esterillas de yoga (9,99 €), bloques de apoyo, aros de resistencia (3,99 €) y sets de cintas de resistencia (2,99 €). La colección incluye también cojines para meditación, auriculares inalámbricos con cancelación de ruido (9,99 €) y botellas de acero reutilizables (3,99 €). Todos los artículos están pensados para promover el bienestar físico y mental, y estarán disponibles hasta agotar existencias.

Con el paso de los años, cada vez somos más las personas que dedicamos un ratito al día a nuestro bienestar físico y mental.

El yoga, el pilates y disciplinas como el barre, deporte cada vez más popular hoy en día, han dejado de ser una tendencia puntual para convertirse en hábitos integrados en la rutina diaria de miles de personas que buscan mantenerse activas sin necesidad de acudir a un gimnasio.

Consciente de este cambio en los hábitos de consumo, Aldilanzará el próximo miércoles 10 de junio una nueva colección de accesorios de yoga y pilates diseñada para facilitar la práctica deportiva en casa a precios muy asequibles.

Set de yoga/pilates.

Entre los artículos destacados figura la esterilla de yoga, uno de los elementos imprescindibles para iniciarse en este tipo de disciplinas. Disponible por 9,99 euros, incorpora cinta de transporte y un diseño pensado para aportar estabilidad y agarre durante los ejercicios.

Junto a ella, Aldi incluirá bloques de apoyo y aros de resistencia por 3,99 euros, accesorios orientados tanto a mejorar la flexibilidad como a intensificar el trabajo muscular en sesiones de pilates o yoga avanzado.

La cadena también apuesta por los entrenamientos de resistencia y tonificación con un set de cintas por 2,99 euros, una alternativa ligera y fácil de transportar que gana protagonismo entre quienes buscan ejercicios de bajo impacto para realizar en cualquier espacio de la casa.

Más allá de la práctica física, la colección incorpora productos enfocados a la relajación y la recuperación muscular. El cojín tipo , pensado para posturas restaurativas y ejercicios de meditación, llegará a las tiendas por 9,99 euros y refuerza la idea de convertir el entrenamiento en una experiencia más completa y vinculada al bienestar emocional.

Set de yoga/pilates.

La oferta, además, se completa con accesorios tecnológicos y de uso diario, como unos auriculares inalámbricos con cancelación de ruido por 9,99 euros o una botella de acero inoxidable reutilizable por 3,99 euros, artículos que conectan con el creciente interés por hábitos saludables y sostenibles.

Tal y como se ha mencionado anteriormente, esta nueva colección estará disponible en las tiendas físicas de la cadena alemana a partir del 10 de junio y hasta agotar existencias.