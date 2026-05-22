Fabio Vieira, médico estético: "El envejecimiento de la piel comienza a ser evidente a partir de los 30 años"

Las claves

Las claves Generado con IA El envejecimiento de la piel empieza a ser evidente a partir de los 30 años, según el médico estético Fabio Vieira. El Plasma Rico en Plaquetas (PRP) es una técnica que estimula la regeneración celular y combate los signos del envejecimiento sin modificar la expresión facial. El PRP se obtiene de la propia sangre del paciente, lo que reduce el riesgo de alergias y aumenta la seguridad del tratamiento. Este procedimiento mejora la firmeza, elasticidad y luminosidad de la piel, y sus resultados comienzan a apreciarse tras dos o tres semanas.

El envejecimiento de la piel comienza mucho antes de que sus efectos sean plenamente visibles.

Aunque las primeras líneas de expresión suelen asociarse al paso del tiempo a partir de edades más avanzadas, los especialistas en medicina estética señalan que los cambios cutáneos empiezan a manifestarse de forma progresiva desde los 30 años.

"El envejecimiento de la piel se produce por el paso del tiempo y comienza a ser evidente a partir de los 30 o 35 años de edad", explica Fabio Vieira, médico estético y director de Clínica Vieira.

Clínica Vieira. Cedida.

En los últimos años, la medicina estética ha evolucionado hacia tratamientos menos invasivos y más enfocados en la regeneración celular y la mejora de la calidad de la piel.

En este contexto, el Plasma Rico en Plaquetas (PRP) se ha consolidado como una de las técnicas más utilizadas para estimular los mecanismos naturales de reparación del organismo y combatir los signos del envejecimiento sin modificar la expresión facial.

El tratamiento se basa en la utilización de una sustancia obtenida de la propia sangre del paciente. Tras una extracción similar a una analítica convencional, la muestra se centrifuga para separar el plasma rico en plaquetas, que contiene factores de crecimiento y componentes regenerativos capaces de estimular la producción de colágeno y elastina.

"El PRP es una sustancia biológica que fabrica nuestro organismo. El hecho de que proceda del propio cuerpo le confiere mayor seguridad al tratamiento porque está exento de productos químicos y reduce el riesgo de reacciones alérgicas", señala Vieira.

El objetivo principal del procedimiento no es únicamente mejorar el aspecto superficial de la piel, sino actuar desde el interior para recuperar firmeza, elasticidad y luminosidad. Según el especialista, activar la producción de colágeno y elastina resulta clave para conseguir una piel más tersa y uniforme.

"La finalidad principal del tratamiento PRP es mejorar la calidad de nuestra piel, hidratándola y consiguiendo que luzca más elástica. Como tratamiento rejuvenecedor, aportaremos una mayor luminosidad a la cara y mejoraremos su tersura", afirma.

Aunque el rostro es la zona más habitual para este tipo de tratamientos, el PRP también se utiliza en cuello, escote, manos e incluso cuero cabelludo. Además de su aplicación estética, esta técnica se emplea en algunos casos para tratar cicatrices, acné o pérdida capilar, tanto en hombres como en mujeres.

Entre los beneficios asociados al Plasma Rico en Plaquetas, el médico destaca la regeneración celular, la mejora de la coloración cutánea, el aumento de la elasticidad y la estimulación de los tejidos.

También subraya que se trata de un tratamiento de resultados progresivos, ya que los procesos naturales de regeneración de la piel requieren tiempo.

"Comenzaremos a ver los resultados unas dos o tres semanas después, porque la regeneración de la piel no se produce de forma inmediata", concluye.