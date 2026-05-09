Nuevo en Mercadona: la cadena valenciana sorprende con un ambientador que huele a perfume de lujo y cuesta 1,15 €

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Las claves Generado con IA Mercadona lanza un nuevo ambientador spray Oud bajo su marca Bosque Verde, inspirado en perfumes de lujo. El producto destaca por su fragancia a oud, una esencia apreciada por sus notas cálidas y amaderadas. El ambientador se presenta en formato spray, permitiendo regular la intensidad del aroma según el espacio. Su precio asequible de 1,15 € acerca un aroma premium al gran consumo, reforzando la popularidad de Mercadona en productos para el hogar.

Mercadona ha ampliado su catálogo de productos para el hogar con el lanzamiento de un nuevo ambientador spray Oud bajo su marca Bosque Verde, una propuesta que busca acercar al gran consumo uno de los aromas más populares de la perfumería oriental y de lujo.

La cadena valenciana continúa así reforzando una de las secciones que más éxito cosecha entre sus clientes, la de limpieza y ambientación del hogar, donde muchos de sus productos terminan convirtiéndose en tendencia en redes sociales.

El nuevo ambientador destaca por su fragancia inspirada en el oud, una esencia muy apreciada en perfumería por sus notas cálidas, amaderadas e intensas.

Ambientador spray Oud Bosque Verde.

Conocido también como “oro líquido”, el oud se ha popularizado en los últimos años en perfumes premium y ambientadores de alta gama gracias a su aroma elegante y duradero. Ahora, Mercadona apuesta por trasladar esa experiencia aromática al hogar con una opción asequible y de uso diario.

El producto se presenta en formato spray, uno de los más prácticos y demandados por los consumidores debido a su aplicación rápida y cómoda.

Este sistema permite regular la intensidad del aroma según el espacio y las preferencias de cada usuario, siendo ideal para salones, dormitorios, recibidores o incluso textiles del hogar. Además, el diseño sigue la línea sencilla y funcional característica de Bosque Verde.

Uno de los aspectos que más está llamando la atención es su relación calidad-precio.

Mercadona vuelve a posicionarse como una de las cadenas capaces de adaptar tendencias del mercado premium a precios accesibles, algo que ya ha ocurrido anteriormente con productos de perfumería, cosmética y limpieza que han ganado gran popularidad entre los consumidores.

La compañía presidida por Juan Roig mantiene desde hace años una estrategia centrada en escuchar las demandas de sus clientes y adaptar rápidamente su surtido a las nuevas tendencias de consumo.