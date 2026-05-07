Primark lanza el nuevo banco de almacenaje más elegante, barato y versátil de la temporada: disponible por 20 €

Las claves

Las claves Generado con IA Primark lanza una otomana rectangular de almacenamiento elegante y asequible, disponible por solo 20 euros. El banco destaca por su tapa tapizada de textura mullida, siguiendo la tendencia del "lujo silencioso" y el estilo nórdico. Incluye compartimento interior para guardar mantas, ropa de cama o accesorios, optimizando el espacio en el hogar. Su diseño plegable facilita el guardado, no requiere montaje y es ideal para salones, dormitorios o recibidores.

No es ninguna novedad decir que la sofisticación en el hogar ya no depende exclusivamente de grandes inversiones, sino de la elección acertada de piezas que presenten un diseño actual.

En ese contexto, la otomana rectangular de almacenamiento que comercializa Primark en su línea de hogar se presenta como una propuesta que precisamente, tiene todo lo que buscamos.

Elegante en su estética, asequible en su precio y cómoda en su uso diario, esta pieza demuestra que diseño y funcionalidad pueden ir de la mano sin exigir un gran desembolso.

Otomana rectangular de almacenamiento.

El elemento más distintivo es su tapa tapizada, una textura mullida y envolvente que se ha consolidado como una de las grandes tendencias del interiorismo contemporáneo.

Este acabado, habitual en ambientes de inspiración nórdica y en espacios que apuestan por la llamada "lujo silencioso", aporta calidez visual y luminosidad, facilitando su integración en salones neutros, dormitorios serenos o recibidores de líneas depuradas.

Otomana rectangular de almacenamiento.

El diseño se completa con una base rectangular de formato plegable que introduce un contraste cómodo y además, potencia su facilidad de guardado.

En términos de dimensiones, el banco mide aproximadamente 38 centímetros de alto, 76 centímetros de ancho y 38 centímetros de fondo. Pero falta lo mejor de todo: bajo la tapa incorpora un compartimento interior de almacenaje, pensado para guardar mantas, cojines, ropa de cama, calzado o accesorios, optimizando así el espacio disponible.

Asimismo, tal y como corrobora la firma, el producto no requiere montaje y se entrega en un embalaje adaptado a sus dimensiones, lo que facilita su transporte y manipulación.

Otro de sus principales atractivos es el precio: está disponible por solo 20 euros. Esta cifra lo posiciona como una alternativa competitiva dentro del segmento de bancos tapizados con almacenamiento incorporado.

Otros modelos

No obstante, este no es el único lanzamiento que ha despertado auténtica expectación. Primark ha vuelto a generar gran revuelo con su nuevo banco de almacenaje tapizado, una pieza que combina asiento auxiliar y espacio de almacenaje oculto bajo la tapa.

Su diseño en tejido bouclé claro, junto con una base metálica discreta, lo convierte en un mueble funcional pero también decorativo, ideal para salones, dormitorios o recibidores.

El interés ha sido inmediato, hasta el punto de agotarse en cuestión de días, impulsado por su precio ajustado y su enfoque práctico para optimizar el espacio en el hogar.