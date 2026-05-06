Lidl lanza la nueva hamaca de exterior más barata, cómoda y elegante de la temporada: está disponible por 49,99 euros

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Las claves Generado con IA Lidl lanza una hamaca de exterior con soporte independiente por 49,99 euros, ideal para jardines, terrazas o patios pequeños. El modelo de la marca Livarno se instala fácilmente en cualquier superficie plana y no requiere árboles ni puntos de anclaje. Su estructura metálica aporta estabilidad y el diseño de rayas suaves le da un toque veraniego y elegante. Incluye bolsa de transporte, es plegable y estará disponible desde el 11 de mayo hasta agotar existencias.

Con el buen tiempo a la vuelta de la esquina, llega el momento de pensar en equipar nuestra casa. Y qué mejor manera de hacerlo que de la mano de Lidl.

La cadena alemana dispone de una amplia colección apta para disfrutar de los espacios exteriores con soluciones prácticas y asequibles. Entre ellas destaca su hamaca con soporte de la marca Livarno, pensada para quienes buscan comodidad sin complicaciones.

Este modelo, disponible por menos de 50 euros, se caracteriza por incorporar una estructura autoportante que elimina la necesidad de contar con árboles o puntos de anclaje, una de las principales limitaciones de las hamacas tradicionales.

Hamaca con soporte.

Gracias a su soporte metálico, es posible instalarla en prácticamente cualquier superficie plana, ya sea en un jardín, una terraza o incluso un patio de dimensiones reducidas. Esta versatilidad la convierte en una opción especialmente interesante para entornos urbanos.

En cuanto a sus dimensiones, la hamaca alcanza aproximadamente 290 centímetros de largo y unos 110 centímetros de ancho, ofreciendo espacio suficiente para el descanso de una persona adulta. Está diseñada para uso individual y pensada para momentos de relajación como la lectura o la siesta al aire libre.

El tejido, de carácter resistente, presenta un diseño de rayas en tonos suaves que aporta un aire veraniego y encaja con facilidad en distintos estilos decorativos.

Además, la estructura metálica proporciona estabilidad, mientras que el sistema permite plegar la hamaca con relativa facilidad. Además, incluye una bolsa de transporte que facilita su almacenamiento y desplazamiento, ampliando su uso más allá del hogar. De este modo, puede convertirse en un complemento útil para escapadas, camping o segundas residencias.

Hamaca con soporte.

Otro de los puntos fuertes del producto es su precio. Disponible por solo 49,99 euros, se sitúa en una franja económica competitiva dentro del mercado.

Esta cifra la posiciona por encima de las hamacas más básicas sin soporte, pero muy por debajo de modelos de gama alta con estructuras de madera o materiales premium, que pueden multiplicar varias veces ese coste.

Lidl mantiene así su estrategia de ofrecer productos funcionales con una buena relación calidad-precio.

Eso sí, hay que tener en cuenta que este modelo estará disponible en tiendas a partir del 11 de mayo y hasta agotar existencias.