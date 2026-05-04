Parecen de Gucci pero son de Action: así son los platos más elegantes y baratos, disponibles por menos de 3 euros

Las claves

Las claves Generado con IA La cadena Action lanza la colección de vajilla Florique, con diseño floral elegante y precios desde 2,49 euros. Los platos están fabricados en porcelana, con acabados cuidados y colores intensos, inspirados en marcas de alta gama. La colección incluye platos llanos, hondos, de desayuno y cuencos, todos aptos para lavavajillas y microondas. Las piezas combinan estilo clásico y contemporáneo, y sus precios son significativamente más bajos que productos similares de otras marcas.

La cadena Action ha vuelto a captar la atención de los consumidores con una propuesta que presenta estética sofisticada y precios realmente accesibles.

Su colección Florique de vajilla está generando interés por un motivo claro: ofrece un diseño que recuerda a firmas de alta gama, con estampados florales elaborados y colores intensos, pero con precios propios del segmento low cost.

En un contexto donde la mesa se ha convertido en un elemento decorativo más del hogar, este tipo de productos gana especial protagonismo. Y más aún teniendo en cuenta su coste: Action vende cada pieza por precios que parten desde los 2,49 euros hasta los 5,95 euros.

Colección Florique.

La vajilla Florique está fabricada en porcelana y presenta un acabado cuidado, con motivos florales que se distribuyen sobre superficies en tonos como azul, verde o rojo.

El estilo mezcla lo clásico con un punto contemporáneo, lo que permite utilizar estas piezas tanto en ocasiones especiales como en el día a día. Además, se trata de productos funcionales: son aptos para lavavajillas y microondas.

Dentro de la colección se encuentra el plato llano, pensado como pieza principal, con un diámetro aproximado de entre 26,5 y 27 centímetros. Su tamaño lo hace adecuado para platos completos y presentaciones más elaboradas.

Este modelo se sitúa en los 3,99 euros, manteniéndose en una franja de precio muy competitiva si se compara con vajillas de diseño similar en otras marcas.

Plato desayuno Florique.

El plato hondo, con un diámetro cercano a los 20 centímetros, sigue la misma línea estética y está pensado para sopas, cremas o platos de cuchara.En este caso también está disponible por 3,62 euros, lo que permite mantener coherencia en toda la vajilla sin elevar el presupuesto.

Por su parte, el plato de desayuno o postre, más pequeño (19 centímetros), reduce ligeramente el coste hasta aproximadamente 2,99 euros, convirtiéndose en una de las opciones más asequibles de la colección.

La gama se completa con varios cuencos Florique, disponibles en diferentes tamaños, pensados para cereales, aperitivos o guarniciones.

Aunque existen pequeñas variaciones entre modelos, todos comparten el mismo diseño floral característico y una política de precios ajustada, alineada con el resto de la colección.

Colección Florique.

El atractivo principal de esta vajilla reside en el contraste entre su apariencia y su coste. Mientras que piezas con estética similar en el mercado pueden superar con facilidad los 10 euros por unidad, Action ofrece alternativas que en muchos casos no alcanzan los 3 euros.

Eso sí, hay que tener en cuenta que, como viene siendo habitual en la cadena, estos productos solo estarán disponibles hasta agotar existencias ya que se tratan de promociones temporales; y todo apunta a que puede agotarse en cuestión de días.