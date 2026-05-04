Llega a Lidl la aspiradora Philips más barata y codiciada de la temporada: está disponible por 79,99 euros tras un 33%

Las claves

Las claves Generado con IA Lidl lanza la aspiradora de suelo Philips por 79,99 euros, un 33% menos que su precio habitual. El modelo cuenta con un motor de 850 W, ideal para limpiar polvo y suciedad cotidiana en viviendas de tamaño medio. Incorpora un sistema de filtrado que retiene hasta el 99,9% de las partículas finas, beneficioso para personas alérgicas. Incluye accesorios para distintas superficies, tiene un peso de 3,74 kg y un radio de acción de hasta 12 metros.

Las pelusas que se acumulan bajo el sofá, el polvo fino que se deposita en las esquinas o los restos que parecen reaparecer al día siguiente de limpiar forman parte de la rutina doméstica en prácticamente cualquier hogar.

Mantener el suelo siempre limpio requiere no solo constancia, sino también herramientas eficaces que agilicen la tarea sin complicaciones innecesarias.

En este contexto, Lidl ha incorporado a su catálogo una aspiradora de suelo Philips que busca precisamente simplificar esa labor diaria con una propuesta equilibrada entre potencia, diseño y precio.

Philips Aspiradora de suelo 850 W.

El modelo se comercializa como una aspiradora de tipo trineo orientada a la limpieza doméstica general. Su motor de 850 vatios la sitúa dentro de la gama media del mercado, suficiente para abordar suciedad cotidiana en viviendas de tamaño medio sin recurrir a equipos de alta potencia industrial.

Este nivel de rendimiento está pensado para ofrecer una succión estable y eficiente en polvo, migas y partículas finas, especialmente en superficies como suelos duros o alfombras de pelo corto.

En términos de precio, la estrategia de Lidl vuelve a ser uno de los principales reclamos del producto.

El precio de referencia del fabricante se sitúa en los 119,99 euros. Sin embargo, la cadena alemana ofrece este modelo por solo 79,99 euros, ya que se trata de una campaña promocional. Dicha oferta estará disponible en tiendas a partir de hoy, 4 de mayo.

Philips Aspiradora de suelo 850 W.

La aspiradora integra además un sistema de filtrado diseñado para retener partículas finas de polvo, con una eficacia cercana al 99,9 % en modelos equivalentes de la gama Philips.

Este tipo de filtración resulta especialmente relevante en hogares con personas alérgicas o con sensibilidad al polvo, ya que contribuye a mejorar la calidad del aire expulsado durante el proceso de aspiración.

En cuanto a su diseño, tal y como se ha mencionado anteriormente, el equipo mantiene la estética clásica de aspiradora de trineo, con tubo telescópico metálico, ruedas de desplazamiento suave y accesorios básicos para la limpieza de distintas superficies.

Además, incluye boquillas para ranuras, cepillos para muebles y accesorios multiuso, lo que amplía su versatilidad dentro del hogar. Su peso de 3,74 kilogramos, facilita su manejo en tareas prolongadas sin generar excesiva fatiga.

El radio de acción, que puede alcanzar aproximadamente los 12 metros, permite moverse con relativa libertad sin necesidad de cambiar constantemente de enchufe, un detalle práctico en viviendas medianas o con varias estancias.

Esta característica, junto con su potencia equilibrada, refuerza su orientación a un uso cotidiano más que intensivo.