Confirmado por Mercadona: cierra todos sus supermercados estos días de mayo por su política habitual de cierre

Las claves

Las claves Generado con IA Mercadona cerrará todos sus supermercados en España el 1 de mayo, Día del Trabajador, siguiendo su política habitual de cierre en festivos. La cadena mantiene el cierre total de sus tiendas los domingos y festivos, permitiendo la apertura únicamente de lunes a sábado. En la Comunidad de Madrid, algunos supermercados abrirán el 2 de mayo, Día de la Comunidad, con horarios reducidos o habituales según el establecimiento. El 15 de mayo, festividad de San Isidro en Madrid, Mercadona aplicará su política de cierre, aunque pueden existir excepciones puntuales en ciertos locales.

Con la llegada del mes de mayo, somos muchos los clientes habituales de Mercadona que nos llevamos las manos a la cabeza al ver la acumulación de festivos y cierres que afectan al calendario de apertura de sus supermercados.

Su política habitual de horarios, apertura de lunes a sábado y cierre en domingos y festivos, hace que cada mes de mayo muchos clientes busquen confirmación sobre posibles excepciones o ajustes.

De cara a los próximos festivos, Mercadona volverá a aplicar sus habituales horarios especiales de apertura.

Captura de pantalla de Mercadona.

En primer lugar, uno de los días más importantes a nivel nacional es el 1 de mayo, Día del Trabajador. Este día todos los supermercados de Mercadona en España permanecerán cerrados.

Se trata de un festivo nacional en el que la compañía no abre en ninguna comunidad autónoma, siguiendo su política interna de no operar en días festivos. Este cierre es total y afecta a la totalidad de su red de establecimientos, por lo que no habrá actividad comercial durante toda la jornada.

A este cierre se suma el funcionamiento habitual de los domingos. Mercadona mantiene de forma estable el cierre de todos sus supermercados en domingo, sin excepciones.

Esta medida responde a su modelo organizativo, que concentra la actividad entre lunes y sábado, permitiendo así una planificación uniforme de horarios y descanso del personal.

Cambios en Madrid

No obstante, este no es el único festivo del mes de mayo. El calendario de la Comunidad de Madrid también introduce variaciones relevantes en el funcionamiento habitual de Mercadona, especialmente en torno a dos fechas clave.

El 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, algunos supermercados de Mercadona en la región sí abrirán sus puertas, aunque con modificaciones en el horario habitual.

En determinados casos, los establecimientos funcionarán con jornada reducida, de 9:00 a 15:00 horas, mientras que otros mantendrán su horario habitual.

Esta falta de uniformidad hace que no exista un único horario para toda la red en la comunidad durante esa jornada, por lo que lo más recomendable es consultar el buscador oficial de Mercadona para confirmar el horario específico de cada tienda.

Captura de pantalla de Mercadona.

Asimismo, más adelante, el 15 de mayo, festividad de San Isidro, patrón de Madrid, vuelve a introducirse un nuevo ajuste relevante en el calendario comercial.

En esta fecha, Mercadona suele aplicar de nuevo su política habitual de cierre en festivos en la capital, aunque pueden existir excepciones puntuales dependiendo del establecimiento y su planificación interna.