Hoy llega a Pepco la colección de vajilla más primaveral y barata de la temporada: disponible desde 2,50 euros

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Las claves Generado con IA Pepco lanza Lemon House, una colección de vajilla y accesorios para mesa inspirada en el Mediterráneo, con limones y tonos soleados como protagonistas. La colección incluye piezas de gres, dolomita, porcelana, vidrio y madera de mango, con precios desde 2,50 euros. Destacan artículos económicos como tazas y servilleteros, además de platos, cuencos, bandejas y cubertería con diseños originales y veraniegos. Lemon House apuesta por combinar tendencia, diseño primaveral y precios accesibles para renovar la mesa sin gastar mucho.

Las vajillas coloridas y de temporada se han convertido en una de las grandes tendencias de decoración para el hogar. Con la llegada del buen tiempo, muchas firmas apuestan por diseños frescos, estampados vibrantes y motivos naturales que transforman cualquier mesa en un espacio mucho más alegre.

Flores, frutas cítricas, tonos pastel o referencias mediterráneas dominan cada primavera las nuevas colecciones, pensadas no solo para vestir comidas y cenas, sino también para aportar personalidad a la cocina.

Siguiendo esta tendencia, Pepco ha lanzado una de sus colecciones más llamativas para esta temporada: Lemon House, una línea de vajilla y accesorios para mesa inspirada en el universo mediterráneo, donde los limones, el amarillo soleado y los detalles en verde se convierten en la seña de identidad.

Colección Lemon House.

Disponible en tiendas desde principios de abril, esta colección destaca por combinar diseño primaveral con precios especialmente bajos, con artículos a partir de solo 2,50 euros.

La propuesta reúne piezas elaboradas en gres, dolomita, porcelana, vidrio e incluso madera de mango, ofreciendo una colección completa para quienes buscan renovar su mesa con aire veraniego.

Entre las opciones más económicas se encuentran la taza estampada de limón, la taza de espresso o el servilletero de dolomita, todos por 2,50 euros, ideales para pequeños detalles decorativos con mucho encanto.

Para quienes desean crear una vajilla coordinada, Lemon House también incluye platos de postre y ensaladeras de gres por 3 euros, además del plato llano por 4 euros. También destacan diseños más originales, como el pack de dos cuencos para servir con forma de limón por 4 euros, una de las piezas más distintivas de la colección, o la taza de vidrio con tapa y pajita por 4,50 euros, pensada para bebidas frías y reuniones al aire libre.

Colección Lemon House.

La gama se completa con accesorios más decorativos y funcionales como bandejas para servir desde 5 euros, platos de dolomita por 6 euros, jarras y cuencos por 7 euros, así como opciones más completas como la bandeja de madera de mango de 38 centímetros por 10 euros o el juego de cubiertos de 16 piezas por 11 euros.

Con Lemon House, Pepco demuestra que seguir las tendencias de temporada también puede ser accesible. Una colección fresca, luminosa y muy mediterránea que convierte cualquier mesa en un homenaje a la primavera sin superar el presupuesto.