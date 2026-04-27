Acaba de llegar a Carrefour el set de mesa + 2 sillones más barato y elegante de la primavera: disponible por 69 €

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Las claves Generado con IA Carrefour ha lanzado un set de jardín compuesto por dos sillones apilables y una mesa baja en color antracita. El conjunto está diseñado para espacios exteriores pequeños, como balcones o terrazas, priorizando funcionalidad y ligereza. Fabricado en polipropileno, el set es resistente a la intemperie, fácil de limpiar y de bajo mantenimiento. El precio del set es de 69 euros, destacando por su accesibilidad y el diseño minimalista que se adapta a diferentes estilos.

Llegan los primeros rayos de sol y, con ellos, una transformación casi inmediata en la manera en que disfrutamos del día a día. Las terrazas, balcones y pequeños jardines recuperan protagonismo como espacios de uso cotidiano.

En este contexto, el mobiliario exterior deja de ser un elemento accesorio para convertirse en una extensión funcional del hogar, especialmente en entornos urbanos donde el espacio es limitado y debe optimizarse al máximo.

Dentro de esta tendencia, Carrefour incorpora a su catálogo el conjunto de jardín en color antracita, compuesto por una mesita baja y dos sillones apilables fabricados en polipropileno.

Conjunto de jardín.

Se trata de una propuesta orientada a la funcionalidad y al uso cotidiano en exteriores de tamaño reducido, como balcones o terrazas, donde la ligereza visual y física del mobiliario resulta clave.

Además, el uso del polipropileno responde a criterios de resistencia y bajo mantenimiento, al tratarse de un material adecuado para la exposición a la intemperie, fácil de limpiar y con buena durabilidad dentro de su segmento.

Desde el punto de vista del diseño, el conjunto se enmarca en una estética minimalista de líneas simples y volúmenes contenidos.

El acabado en gris antracita refuerza una tendencia consolidada en el mobiliario exterior contemporáneo, caracterizada por el uso de tonos neutros y oscuros que facilitan la integración del conjunto en distintos estilos arquitectónicos, desde espacios modernos hasta terrazas más neutras o funcionales.

Conjunto de jardín.

El conjunto está concebido como una solución de descanso informal, pensada para momentos de uso cotidiano como el café al aire libre, la lectura o la conversación.

En términos de accesibilidad, la cadena francesa vende este set de 2 sillones y una mesa baja por solo 69 euros, un precio realmente accesible teniendo en cuenta que incluyen 3 piezas de mobiliario exterior.