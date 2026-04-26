Acaba de llegar a Aldi el aspirador de agua con un diseño especial: está a la venta a partir del 29 de abril por 19,99€

Las claves

Las claves Generado con IA Aldi lanza un aspirador de mano Ambiano con diseño compacto, disponible desde el 29 de abril por 19,99€. El dispositivo aspira en seco y húmedo, ideal para limpiar polvo, migas y pequeños derrames tanto en casa como en el coche. Incluye un depósito de polvo de 180 ml y otro de agua de 40 ml, con autonomía de hasta 25 minutos y carga mediante cable USB. Viene con filtro lavable y varios accesorios para rincones, tapicerías y función húmeda, adaptándose a distintas necesidades de limpieza.

Seguro que no soy la única que tiene una lucha diaria con cada rincón de la casa y del coche, donde la suciedad parece esconderse con facilidad.

Esos pequeños espacios entre los cojines del sofá, las esquinas inaccesibles del salón o las alfombrillas del vehículo terminan acumulando polvo, migas y restos que, aunque parecen insignificantes, acaban dando sensación de descuido.

En ese contexto, los aspiradores de mano se han convertido en una solución cada vez más habitual para quienes buscan una limpieza rápida, puntual y sin complicaciones.

Aspirador de mano.

En este escenario llega a Aldi un nuevo aspirador de mano bajo la marca Ambiano, disponible a partir del 29 de abril dentro de su campaña de ofertas semanales. El dispositivo se comercializa a un precio de 19,99 euros y mantiene la línea habitual de la cadena: productos funcionales, de uso doméstico y económicos.

Se trata de un aspirador compacto pensado para facilitar la limpieza en superficies pequeñas y zonas de difícil acceso, tanto en el hogar como en el coche.

Uno de sus principales atractivos es su capacidad de aspiración en seco y en húmedo, lo que permite recoger desde polvo y migas hasta pequeños derrames de líquidos, ampliando así su utilidad en el día a día.

El equipo, además, incorpora un depósito de polvo de aproximadamente 180 mililitros y un depósito de agua de 40 mililitros, dimensiones ajustadas a su carácter portátil.

En cuanto a su funcionamiento, ofrece una autonomía de hasta 25 minutos, suficiente para tareas rápidas sin necesidad de recarga constante.

La carga se realiza mediante cable USB, lo que facilita su uso en distintos espacios sin depender de una base fija, un detalle especialmente útil para el coche o para estancias donde no siempre hay un enchufe cercano.

Aspirador de mano.

El diseño mantiene una estética sencilla y compacta, pensada para ser manejada con una sola mano y acceder con facilidad a rincones complicados.

A esto se suma un filtro lavable, que reduce el mantenimiento y permite reutilizarlo durante más tiempo, algo cada vez más valorado en este tipo de dispositivos domésticos.

El aspirador incluye además varios accesorios que amplían sus posibilidades de uso: una boquilla para rincones estrechos, otra para tapicerías y un accesorio específico para la función en húmedo. Este conjunto refuerza su carácter versátil, permitiendo adaptarse a diferentes situaciones de limpieza cotidiana.

Eso sí, como ocurre con otros lanzamientos de Aldi, se trata de una campaña limitada, lo que suele generar una alta demanda en los primeros días de venta en tienda; por lo que es probable que se agote en cuestión de días.