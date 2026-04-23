Se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la freidora de aire más barata: cuesta 39,99 euros

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Las claves Generado con IA Lidl lanza una freidora de aire SilverCrest XL con capacidad de 6,7 litros y potencia de 2.150 W por solo 39,99 euros. El electrodoméstico estará disponible en tiendas físicas desde el 27 de abril y ya puede adquirirse online, con entregas desde el 7 de mayo. Incluye cesta extraíble con recubrimiento antiadherente, panel digital y programas automáticos para facilitar la cocción y limpieza. Además de freír, permite hornear, asar y recalentar, siendo una de las opciones más versátiles y económicas del mercado.

Lidl ha vuelto a jugar una de sus cartas más efectivas: la cadena alemana ha repuesto recientemente uno de sus pequeños electrodomésticos más vendidos.

La superficie ha ampliado así su catálogo con una nueva propuesta bajo su marca SilverCrest: una freidora de aire diseñada para solucionar cualquier receta en cuestión de minutos y por menos de 40 euros.

Este modelo, con una capacidad de 6,7 litros y una potencia de 2.150 W, estará disponible en tiendas físicas a partir del 27 de abril, mientras que ya puede adquirirse a través del canal online, con entregas previstas desde el 7 de mayo.

Freidora de aire caliente.

Uno de los principales atractivos de esta freidora es su formato XL, pensado para hogares que necesitan preparar varias raciones en una sola tanda. La capacidad de 6,7 litros permite cocinar desde piezas grandes de carne hasta guarniciones completas, ideal para reducir tiempos y optimizar el uso del electrodoméstico.

La cesta extraíble, por su parte, cuenta con recubrimiento antiadherente, facilitando tanto la manipulación de los alimentos como la limpieza posterior, un aspecto especialmente valorado en este tipo de dispositivos.

En términos de rendimiento, los 2.150 W de potencia sitúan a este modelo por encima de buena parte de las freidoras domésticas disponibles en el mercado.

Esta característica favorece un calentamiento más rápido y una cocción uniforme mediante la circulación de aire caliente a alta velocidad, lo que permite reducir significativamente el uso de aceite. Más allá de la fritura, el aparato ofrece funciones adicionales como horneado, asado o recalentado, ampliando su versatilidad dentro de la cocina diaria.

Freidora de aire caliente.

El dispositivo incorpora un panel de control digital con pantalla, desde el que se pueden ajustar parámetros como la temperatura —que alcanza hasta los 200 °C— y el tiempo de cocción.

Además, incluye programas automáticos que simplifican la preparación de distintos alimentos, una funcionalidad cada vez más habitual en este segmento y que facilita su uso incluso a perfiles menos experimentados.

Otro de los elementos clave del lanzamiento es su precio, disponible por solo 39,99 euros, se posiciona como una de las opciones más competitivas dentro de las freidoras de gran capacidad.

Eso sí, como viene siendo habitual en la cadena alemana, solo estará disponible hasta agotar existencias; y teniendo en cuenta las promociones anteriores, lo más seguro es que se agoten rápidamente.