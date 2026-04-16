Tres conjuntos deportivos que usan las pijas de 30, 40 y 50 como uniforme para el gimnasio: precios desde 8 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Lululemon destaca en el segmento premium con conjuntos deportivos de alta compresión, amplia variedad de tallas y una paleta cromática versátil. Deva Activewear apuesta por la sostenibilidad con monos deportivos de fibras ecológicas, compresión moderada y colores sobrios. Kiabi ofrece conjuntos deportivos accesibles desde 8 euros, con tallaje amplio y tejidos ligeros, ideales para quienes buscan comodidad y funcionalidad básica.

Estamos de acuerdo que para ir al gimnasio, ir elegante y cómoda siempre ayuda, y si además, estrenamos un nuevo look deportivo, mejor que mejor.

La ropa deportiva ha dejado de ser una elección meramente funcional para convertirse en una extensión del estilo personal, en línea con una tendencia —el athleisure— que lleva años consolidándose en España.

Por ello mismo, desde EL ESPAÑOL, hemos dado con las mejores opciones y para todos los presupuestos: desde firmas especializadas en alto rendimiento hasta cadenas generalistas que apuestan por democratizar el acceso a prendas deportivas. Tres ejemplos representativos son Lululemon, Deva Activewear y Kiabi.

Lululemon

En el segmento premium de la moda deportiva, una de las firmas que más destaca es Lululemon, con un catálogo amplio que abarca todo tipo de prendas técnicas más allá de este conjunto. Entre sus propuestas, destacan los leggings de talle alto con bolsillos, confeccionados con tejidos compresivos diseñados para entrenamientos de media y alta intensidad.

Este tipo de material no solo favorece la sujeción muscular, sino que también garantiza transpirabilidad y resistencia al desgaste, dos factores clave para usuarias habituales de gimnasio.

Conjunto deportivo Lululemon.

Además, la firma trabaja con un tallaje amplio y bien escalado (suele tener desde la 32 hasta la 52), con especial atención al ajuste en cintura y cadera. En cuanto a la paleta cromática, la marca combina tonos neutros (negros, grises o verdes oscuros) con colores más contemporáneos (rosas, rojos y azules) que rotan según temporada.

En la misma línea, la firma completa sus propuestas con camisetas técnicas confeccionadas en tejidos ultrasuaves, de corte limpio, manga corta y largo a la cadera, pensadas para facilitar la movilidad sin renunciar a una estética cuidada. El resultado es un conjunto versátil, válido tanto para el entrenamiento como para su uso fuera del gimnasio.

Deva Activewear

En un rango intermedio, Deva Activewear introduce una variable cada vez más relevante: la sostenibilidad. En este sentido, uno de los modelos que más ha llamado la atención es el mono deportivo de tirantes, elaborado con fibras ecológicas.

Este tipo de prenda, de una sola pieza, elimina la necesidad de combinar diferentes elementos, simplificando el vestuario sin perder versatilidad.

Conjunto deportivo Deva Activewear.

El tejido, derivado de materiales reciclados o de bajo impacto, mantiene propiedades elásticas y de adaptación al cuerpo, aunque con una compresión más moderada que en el segmento premium.

Además, la gama de colores tiende a ser sobria, con presencia de tonos tierra, violetas o negros, alineados con una estética más orgánica. Este enfoque sitúa a la marca en una posición intermedia, dirigida a consumidoras que valoran tanto el diseño como el origen de los materiales.

Kiabi

Por último, Kiabi es una de las opciones más accesibles dentro del sector de moda. Sus conjuntos deportivos, formados por camisetas fluidas y leggings con bolsillos, responden a una lógica de funcionalidad básica a precios reducidos, con opciones que parten desde los 8 euros.

Las camisetas suelen estar confeccionadas en tejidos ligeros y transpirables, con cortes amplios que priorizan la comodidad frente al ajuste.

Conjunto deportivo Kiabi.

En el caso de los leggings, el diseño incorpora elementos prácticos como bolsillos laterales, aunque con menor nivel de compresión y soporte en comparación con marcas especializadas. El tallaje es amplio y diverso, uno de los puntos fuertes de la cadena, ya que abarca desde la XS hasta la XXL.

En cuanto al color, predominan opciones llamativas —rosas, verdes o estampados— que buscan captar la atención en tienda y ofrecer variedad a bajo coste. Aunque estas prendas no están diseñadas para un uso intensivo o técnico, sí cumplen con las necesidades de un público que busca iniciarse en la actividad física o renovar su armario deportivo sin una gran inversión.