Ni sillas incómodas ni sofás muy caros: la solución más barata y con almacenamiento aterriza en Primark por 18 euros

Las claves nuevo Generado con IA Primark lanza una otomana multifuncional con almacenamiento por solo 18 euros, disponible en dos colores. El puf sirve como asiento auxiliar o reposapiés y oculta un compartimento ideal para guardar mantas o cojines. Con diseño sencillo y dimensiones compactas, es plegable y fácil de guardar, perfecta para pisos pequeños. Fabricada en poliéster y materiales ligeros, se limpia fácilmente y sigue la filosofía de precios bajos de Primark.

A estas alturas de abril, con el cuerpo ya esperando los primeros rayos de sol, es el momento de darle una vuelta a la decoración de nuestras casas dando un toque más primaveral a cada rincón.

Y, ahí es donde entran en juego piezas versátiles como el nuevo puf con almacenamiento que vende Primark en dos colores diferentes y por solo 18 euros.

Este puf —o mejor dicho, tal y como lo presenta Primark, esta otomana multifuncional— se trata de una solución práctica para quienes buscan optimizar el espacio sin renunciar al estilo.

Otomana redonda con espacio de almacenamiento.

Con un diseño sencillo, encaja con facilidad en ambientes modernos, minimalistas o de inspiración nórdica, aportando calidez sin recargar visualmente la estancia.

Uno de sus principales atractivos es su doble funcionalidad. Por un lado, actúa como asiento auxiliar o reposapiés, perfecto para el salón o el dormitorio.

Por otro, esconde en su interior un compartimento de almacenamiento ideal para guardar mantas, cojines o pequeños objetos que suelen quedar a la vista.

Esa capacidad de ocultar el desorden es, precisamente, uno de los grandes valores de este tipo de muebles en hogares donde cada metro cuenta.

Otomana redonda con espacio de almacenamiento.

En cuanto a sus dimensiones, el puf mide aproximadamente 39 cm x 35,5 cm x 39 cm, unas medidas que lo hacen adecuado para espacios reducidos sin renunciar a una capacidad de almacenamiento significativa.

Además, se trata de una pieza plegable, lo que permite guardarla fácilmente cuando no se está utilizando, una característica especialmente útil en pisos pequeños o espacios versátiles.

En cuanto a los materiales, la otomana está fabricada principalmente en poliéster y otros componentes ligeros, lo que facilita su manejo y transporte. Su mantenimiento también es sencillo, ya que basta con limpiarla con un paño para conservarla en buen estado.

Pero si hay algo que termina de hacerla especialmente atractiva es su precio: está disponible por solo 18 euros. Una cifra que encaja perfectamente con la filosofía de Primark de ofrecer soluciones accesibles para el hogar sin grandes inversiones.