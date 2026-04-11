El municipio español donde se fabrican las galletas de Lidl: tiene 6.000 habitantes y está a 2 horas de Madrid

Las claves nuevo Generado con IA Venta de Baños, en Palencia, alberga la fábrica de Cerealto Siro, responsable de una parte importante de las galletas de marca blanca de Lidl. El municipio, de poco más de 6.000 habitantes, produce unas 243.000 toneladas anuales de alimentos, incluyendo galletas, cereales y snacks. La planta de Venta de Baños emplea a unos 200 trabajadores directos y es uno de los principales motores económicos locales. El grupo Cerealto Siro ha incrementado su capacidad productiva entre un 7% y un 10% de 2023 a 2024, reforzando su apuesta por los snacks y productos de desayuno.

En el corazón de la provincia de Palencia, en Castilla y León, se encuentra Venta de Baños, un municipio de poco más de 6.000 habitantes que, pese a su tamaño, desempeña un papel relevante en la industria alimentaria española.

Situado a aproximadamente dos horas de Madrid, este enclave se ha consolidado como uno de los principales centros de producción de galletas del país, al albergar las instalaciones de Cerealto Siro, una de las compañías líderes del sector.

Concretamente, es responsable de fabricar una parte significativa de las galletas que posteriormente se comercializan en supermercados de toda Europa, incluidas las que se venden bajo la marca blanca de Lidl.

Exterior de la fábrica de Cerealto Siro en Venta de Baños (Palencia) EFE.

Lejos de ser únicamente una localidad tranquila, Venta de Baños destaca por su peso industrial, fruto de una evolución sostenida basada en la inversión en tecnología, innovación y capacidad productiva.

De hecho, tal y como corrobora la multinacional, produce en la actualidad alrededor de 243.000 toneladas anuales de alimentos, incluyendo galletas, cereales de desayuno, barritas, tortitas, snacks y productos sin gluten.

Este volumen refleja además un incremento de capacidad de entre el 7% y el 10% registrado entre 2023 y 2024, impulsado por la apuesta del grupo por reforzar su posicionamiento en el segmento de snacks y desayuno, que ya concentra aproximadamente el 80% de su negocio. Este giro estratégico se ha acentuado tras la desinversión en el área de pasta, que anteriormente representaba cerca del 19% de las ventas.

Pero eso no es todo, en términos de empleo, el impacto es igualmente significativo. Cerealto cuenta con una plantilla global de entre 3.200 y 3.240 trabajadores en 2024, lo que supone un aumento de aproximadamente 400 empleados respecto al año anterior.

Esta fuerza laboral se distribuye en 12 centros de producción repartidos entre España, Portugal, Italia, Reino Unido y México. Dentro de esta estructura, la planta de Venta de Baños mantiene un peso relevante a escala local, con alrededor de 200 trabajadores directos, lo que la convierte en uno de los principales motores económicos del municipio.