Acaba de llegar a Lidl la barbacoa más barata y versátil de la temporada: está disponible por solo 24,99 euros

Las claves nuevo Generado con IA Lidl lanza una barbacoa de carbón versátil y económica por 24,99 euros, disponible a partir del 13 de abril. El modelo cuenta con ruedas, asa y estantes laterales de madera, facilitando el transporte y la organización durante su uso. Su estructura metálica resistente y parrilla cromada permiten cocinar para varias personas, ideal para reuniones pequeñas o medianas. Carece de tapa, por lo que el control de la temperatura depende del carbón y la ventilación.

Se acerca el verano, el buen tiempo y con ello, las quedadas con los amigos y familiares. Lidl lo sabe, por eso ha lanzado una gran variedad de productos para disfrutar de esta época de la mejor manera.

Un claro ejemplo de ello es la barbacoa de carbón que la cadena alemana ha ofertado en su catálogo semanal y que estará disponible a partir del 13 de abril en tiendas. Concretamente, se trata de un equipo de cocina exterior perfecto para esas reuniones sociales que proliferan tanto en estas fechas tan calurosas.

Catalogado como "producto estrella", dispone de dos ruedas adaptadas para el exterior y una asa para su transporte, así como un recipiente esmaltado para el carbón, una parrilla regulable y una pantalla paravientos.

Barbacoa de carbón con ruedas.

Funciona con carbón vegetal o briquetas, ofreciendo una experiencia de parrilla tradicional con cocción directa, ideal para quienes buscan un equipo básico para reuniones ocasionales sin complicaciones técnicas.

En cuanto a su diseño, cuenta con una estructura metálica resistente con acabado en negro y una parrilla de cocción cromada.

Incorpora estantes laterales de madera que resultan prácticos para apoyar utensilios o alimentos, así como una bandeja inferior que añade espacio de almacenamiento. Su formato tipo carro facilita la organización durante el cocinado.

Uno de sus puntos fuertes es la movilidad, ya que dispone de ruedas que permiten desplazarla fácilmente y colocarla donde resulte más conveniente. Esto la hace más versátil que las barbacoas fijas, especialmente en espacios donde se necesita mover el equipo con frecuencia.

Barbacoa de carbón con ruedas.

La superficie de cocción es rectangular y suficiente para preparar comida para varias personas al mismo tiempo, lo que la hace adecuada para reuniones pequeñas o medianas.

Sin embargo, al no contar con tapa, el control de la temperatura es más limitado y depende principalmente de la cantidad de carbón y la ventilación.

Por último, otro de los aspectos más destacados es su precio, claramente competitivo frente a otras opciones disponibles en el mercado. Tal y como se ha mencionado anteriormente, la cadena alemana vende la barbacoa por solo 24,99 euros.