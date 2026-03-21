Locura por el nuevo set de muebles para el balcón que vende Maisons Du Monde: 3 piezas por solo 92,99 euros

Las claves nuevo Generado con IA Maisons Du Monde lanza un set de muebles para balcón de 3 piezas por 92,99 euros, ideal para espacios pequeños. El conjunto incluye dos sillones y una mesa auxiliar, fabricados con estructura de acero y ratán sintético resistente al exterior. Los cojines tienen fundas extraíbles y lavables, y la mesa incorpora un tablero de vidrio de seguridad en color negro. El set destaca por su tamaño compacto, ligereza y pies ajustables en altura, facilitando su uso y adaptación en cualquier balcón.

Ha llegado el buen tiempo y seguro que más de uno ha pensado en celebrar reuniones y comidas al aire libre con amigos y familiares. Y aunque para muchos tener una terraza pequeña supone renunciar a estos planes, Maisons Du Monde lo ha conseguido.

Un claro ejemplo de ello es el conjunto de jardín, disponible en Maisons du Monde, una solución pensada específicamente para exteriores de dimensiones limitadas.

Concretamente, se trata de un set de dos sillones individuales y una mesa auxiliar, configurando un ambiente íntimo y práctico para desayunos, aperitivos o encuentros informales.

Conjunto de ratán con mesa para 2 personas.

Desde el punto de vista técnico, el conjunto combina una estructura de acero con recubrimiento en polvo, que mejora la resistencia a la corrosión, con un trenzado de ratán sintético (polietileno), un material ampliamente utilizado en mobiliario de exterior por su durabilidad frente a las inclemencias del tiempo.

Los cojines, por su parte, están fabricados en poliéster e incorporan fundas extraíbles y lavables, lo que facilita su mantenimiento diario.

Asimismo, la mesa incluye un tablero de vidrio de seguridad en color negro, que aporta estabilidad y un acabado más cuidado.

Uno de los principales atractivos del conjunto es su tamaño compacto. Cada sillón mide 58 × 55,5 × 78 cm, con una altura de asiento de 41 cm y capacidad de carga de hasta 120 kg, mientras que la mesa alcanza unas dimensiones de 41 × 41 × 39 cm, soportando hasta 25 kg.

Conjunto de ratán con mesa para 2 personas.

A nivel práctico, incorpora pies ajustables en altura, una característica especialmente útil en exteriores donde las superficies no siempre son completamente uniformes.

Además, su peso ligero (alrededor de 5,2 kg por sillón y 4 kg la mesa) facilita su movilidad, permitiendo reorganizar el espacio con facilidad según las necesidades del momento.

Otro de los aspectos más destacados del set que vende Maisons Du Monde es su precio. Con un coste rebajado a 92,99 euros, se sitúa en la gama económica del sector, muy por debajo de otras propuestas similares que pueden superar los 300 euros.

Eso sí, hay que tener en cuenta que, tal y como viene siendo habitual en la cadena, solo estará disponible hasta agotar existencias.