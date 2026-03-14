Colas kilométricas en Carrefour para hacerse con el nuevo sofá cama más barato: está disponible por solo 159 euros

Las claves nuevo Generado con IA Carrefour lanza un sofá cama multifuncional de 179 x 93 x 77 cm por solo 159 euros, generando colas kilométricas en sus tiendas. El sofá cama se transforma fácilmente en una cama gracias a su sistema clic-clac, permitiendo su uso tanto de día como de noche. Fabricado con estructura de madera y componentes metálicos, está tapizado en gris claro y encaja en diversos estilos decorativos. Incluye respaldo multiposición y reposacabezas desmontables para mayor comodidad y ergonomía durante su uso.

En un contexto en el que cada metro cuadrado de la casa adquiere un gran protagonismo, los muebles multifuncionales se han convertido en una solución cada vez más popular entre quienes buscan comodidad sin renunciar al aprovechamiento del espacio.

Entre estas propuestas destaca el sofá cama de 179 x 93 x 77 centímetros comercializado por Carrefour, una pieza que presenta un diseño actual, versatilidad y un precio asequible, pensada para adaptarse a las necesidades de los hogares actuales.

Este sofá cama responde a una tendencia cada vez más extendida en el mercado del mobiliario: la integración de varias funciones en un solo elemento.

Sofá cama Clic Clac Textil.

Durante el día actúa como un sofá convencional con capacidad aproximada para tres personas, mientras que por la noche puede transformarse rápidamente en una superficie de descanso.

Su sistema de apertura tipo clic-clac, también conocido como mecanismo de libro, permite abatir el respaldo con un movimiento sencillo hasta convertirlo en una cama.

Este sistema destaca por su facilidad de uso y por no requerir grandes esfuerzos ni mecanismos complejos, lo que lo convierte en una opción práctica para el uso cotidiano.

Además, las dimensiones del mueble están diseñadas para ofrecer comodidad sin ocupar un espacio excesivo en la estancia.

En su formato de sofá mide aproximadamente 179 centímetros de ancho, 93 centímetros de fondo y 77 centímetros de alto, medidas que permiten integrarlo fácilmente en salones, estudios o habitaciones multifuncionales.

Cuando se despliega como cama, la superficie alcanza alrededor de 179 centímetros de largo y unos 108 centímetros de ancho, proporcionando espacio suficiente para el descanso ocasional de una o dos personas.

Sofá cama.

En cuanto a los materiales, el sofá presenta una estructura que combina madera y componentes metálicos, lo que contribuye a proporcionar estabilidad y resistencia al conjunto.

El tapizado exterior, por su parte, está elaborado en tejido textil de color gris claro, un tono neutro que facilita su integración en distintos estilos de decoración, desde ambientes contemporáneos hasta interiores minimalistas o escandinavos. Este color, además de resultar discreto, tiene la ventaja de combinar con una amplia variedad de paletas cromáticas presentes en los hogares actuales.

El sofá cama también incorpora un respaldo multiposición y reposacabezas desmontables, características pensadas para mejorar la ergonomía durante su uso como asiento.

Estas prestaciones permiten adaptar ligeramente la posición del respaldo para incrementar la comodidad al sentarse o recostarse.

Otro de los aspectos que no podemos dejar pasar es su precio. La cadena francesa vende este sofá cama por solo 159 euros, tras un descuento de 40 euros.