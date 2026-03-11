Acaba de llegar a Carrefour el microondas más barato y potente de la temporada: está disponible por solo 44,99 euros

Las claves nuevo Generado con IA Carrefour ha lanzado el microondas Infiniton MW-HW2070 por solo 44,99 euros, destacando por su bajo precio y funcionalidad. Este modelo ofrece 20 litros de capacidad, cinco niveles de potencia y un temporizador mecánico para un uso sencillo y práctico. Su diseño en color blanco y de libre instalación facilita la integración en cualquier cocina sin necesidad de instalación empotrada. El microondas cuenta con un plato giratorio de cristal, iluminación interior automática y modo de descongelación, cubriendo las necesidades básicas del hogar.

En la rutina del día a día, caracterizada por la falta de tiempo y la necesidad de optimizar las tareas domésticas, el microondas se ha convertido en un electrodoméstico prácticamente imprescindible en cualquier cocina.

Su capacidad para calentar, descongelar o preparar alimentos en cuestión de minutos lo ha transformado en una herramienta clave tanto para los cocineros más expertos, como para los más novatos.

Precisamente, sin ir más lejos, los modelos de gama básica, funcionales y asequibles, siguen siendo una de las opciones más demandadas por los consumidores que buscan practicidad sin realizar una gran inversión.

Microondas Infiniton MW-HW2070.

Uno de los ejemplos más representativos de esta categoría es el Infiniton MW‑HW2070, un microondas compacto que vende Carrefour.

Este modelo está a la venta por 44,99 euros, lo que lo sitúa dentro de la gama económica del mercado de electrodomésticos. A pesar de su precio reducido, incorpora las funciones básicas necesarias para el uso diario en cualquier hogar.

Desde el punto de vista del diseño, el Infiniton MW-HW2070 apuesta por una estética sobria y funcional. Su acabado en color blanco facilita la integración en la mayoría de cocinas, especialmente en aquellas con electrodomésticos tradicionales o muebles claros.

Además, se trata de un microondas de libre instalación, lo que significa que puede colocarse fácilmente sobre una encimera o mueble sin necesidad de instalación empotrada.

Asimismo, el panel de control es completamente mecánico, con dos mandos giratorios: uno destinado a seleccionar el nivel de potencia y otro para programar el tiempo de funcionamiento. Este sistema analógico simplifica el manejo y resulta especialmente práctico para quienes prefieren controles directos y fáciles de utilizar.

En cuanto a su capacidad, este microondas dispone de 20 litros, un tamaño estándar dentro de los modelos domésticos.

El interior, por su parte, incorpora un plato giratorio de cristal de aproximadamente 24,5 centímetros de diámetro, cuya función es distribuir el calor de manera uniforme para evitar zonas frías en los alimentos.

La potencia es otro de los elementos clave en este tipo de electrodomésticos. El Infiniton MW-HW2070 ofrece 1150 vatios de potencia de microondas, una cifra suficiente para la mayoría de usos habituales en el hogar.

Además, dispone de cinco niveles de potencia, lo que permite ajustar la intensidad según el tipo de alimento o el resultado deseado. Gracias a esta regulación es posible, por ejemplo, descongelar alimentos de forma progresiva, calentar bebidas o recalentar platos preparados sin que se resequen.

Entre sus funciones principales destaca también el temporizador mecánico, que permite programar el tiempo de funcionamiento de forma sencilla.

Asimismo, el aparato cuenta con un modo de descongelación pensado para alimentos congelados, así como iluminación interior automática durante el funcionamiento, lo que facilita comprobar el estado de los alimentos sin necesidad de abrir la puerta.