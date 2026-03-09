Llega la chaqueta primaveral más elegante y barata: disponible por 14,99 euros a partir del miércoles 11/3

Las claves nuevo Generado con IA Aldi lanza una chaqueta primaveral efecto ante por 14,99 euros, disponible desde el miércoles 11 de marzo. La prenda se presenta en dos modelos, uno biker y otro camisero, y está disponible en colores marrón y rosa. La chaqueta cubre tallas de la 38 a la 42 y forma parte de las ofertas temporales de la marca UP2FASHION. Aldi también suma novedades como un chándal por 11,99 euros y dulces temáticos para Pascua en su campaña semanal.

Aunque no lo parezca, quedan muy pocos días para dar comienzo a la primavera y, con la llegada de esta estación, muchas personas empiezan a renovar su armario con prendas más ligeras y versátiles para el entretiempo.

En este contexto, la cadena de supermercados Aldi ha vuelto a apostar por la moda asequible con el lanzamiento de una chaqueta que estará disponible en sus tiendas a partir del próximo miércoles 11 de marzo.

La prenda, disponible por menos de 15 euros, forma parte de las ofertas temporales de textil que el supermercado introduce semanalmente bajo su marca de moda UP2FASHION.

Chaqueta efecto ante.

En cuanto al diseño, la chaqueta presenta un acabado efecto ante, un tejido suave que imita el aspecto de la piel gamuzada y que resulta especialmente adecuado para los meses de entretiempo.

Además, se comercializa en dos modelos distintos que se adaptan a diferentes estilos. El primero está inspirado en la estética biker, con cuello sastre, cierre frontal de cremallera y bolsillos laterales, lo que aporta un aire más urbano e informal.

El segundo modelo apuesta por un estilo camisero, con cierre mediante botones y bolsillos de parche con solapa, una opción más clásica y fácil de combinar con distintos conjuntos.

La prenda también se presenta en dos colores: marrón y rosa, tonalidades pensadas para encajar con los estilismos propios de la primavera. El marrón ofrece una alternativa más neutra y versátil, mientras que el rosa aporta un toque más suave y luminoso al vestuario de temporada.

Chaqueta efecto ante.

En lo que respecta al tallaje, la chaqueta estará disponible en tallas que van de la 38 a la 42, cubriendo un rango habitual dentro de la moda femenina.

Eso sí, como viene siendo habitual en la cadena alemana, la prenda tan solo estará disponible hasta agotar existencias.

Otras novedades

Además de esta chaqueta efecto ante, la cadena de supermercados Aldi incorporará en su campaña semanal otros artículos pensados para la temporada de primavera, especialmente dentro de su línea textil y de bazar.

Entre ellos destaca un chándal de su marca de moda UP2FASHION, confeccionado con algodón y compuesto por sudadera —disponible con capucha, cuello redondo o estilo bomber— y pantalón con cintura elástica y bolsillos laterales.

Chándal.

Este conjunto deportivo se pondrá a la venta por 11,99 euros y estará disponible en tallas de la S a la L y en colores beige, verde y antracita.

La compañía también continúa ampliando su oferta de productos estacionales en alimentación y dulces, especialmente de cara a la próxima celebración de Pascua.

Entre las propuestas se incluyen figuras y huevos de chocolate temáticos desde 0,99 euros, así como conejitos de chocolate, minihuevos y galletas especiales para esta festividad, pensados tanto para compartir en familia como para actividades infantiles típicas de estas fechas.