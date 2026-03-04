Llega a Carrefour el mueble más elegante, barato y práctico de la temporada: está disponible por solo 105 euros

Las claves nuevo Generado con IA Carrefour lanza el mueble de televisión Aitana M1 por solo 105 euros, destacando por su diseño elegante y funcional. El modelo tiene una silueta baja y alargada, ideal para salones pequeños, con espacio para televisores medianos y grandes. Su acabado en melamina efecto roble aporta calidez y versatilidad, y la estructura incluye compartimentos abiertos y una puerta cerrada para almacenamiento. El mueble se vende únicamente online y se entrega desmontado, incluyendo instrucciones y herramientas para facilitar el montaje.

A pesar de lo que muchos y muchas podamos pensar, tener una casa elegante y práctica sin gastar demasiado es posible.

La clave está en saber elegir, en escoger aquellos muebles elegantes y versátiles. En esa línea se sitúa el modelo Aitana M1 que vende Carrefour, un mueble de televisión que responde a las necesidades del salón actual sin disparar el presupuesto.

No se trata solo de colocar el televisor sobre una superficie estable, consiste en dar un toque de elegancia y personalidad a cada espacio. Precisamente, el mueble de televisión de la cadena francesa cumple con todo ello.

Mueble de televisión.

El Aitana M1 apuesta por una silueta baja y alargada —120 cm de ancho, 30 cm de fondo y 40 cm de alto— que ayuda a estructurar el espacio sin sobrecargarlo.

Sus proporciones lo hacen adecuado para televisores de formato medio y grande, mientras que su fondo contenido resulta especialmente práctico en salones no demasiado amplios.

Por su parte, el acabado en color roble aporta calidez visual y versatilidad decorativa. Este tono, inspirado en la madera natural, encaja con interiores de inspiración nórdica, contemporánea o incluso rústica ligera. Asimismo, las patas de 2 cm elevan ligeramente la estructura, un detalle discreto que aligera el conjunto y facilita la limpieza diaria.

En el interior, la distribución está pensada para el uso cotidiano. Combina una puerta cerrada —ideal para ocultar cables, mandos o pequeños accesorios— con dos compartimentos abiertos que permiten colocar consolas, reproductores o elementos decorativos.

Mueble de televisión.

Desde el punto de vista técnico, está fabricado en tablero con acabado en melamina efecto roble, un material habitual en este segmento por su resistencia y fácil mantenimiento.

Además, y aunque se entrega desmontado, incluye instrucciones y herramientas para su montaje en casa, lo que simplifica el transporte y reduce costes logísticos.

Otro de los factores determinantes es el precio: actualmente Carrefour vende este mueble por solo 105 euros.

Eso sí, hay que tener en cuenta que, tal y como se informa a través de la página web de la superficie, este mueble solo está disponible de manera online y hasta agotar existencias.