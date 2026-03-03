Acaba de llegar a Lidl el tendedero compacto más cómodo y extenso: alcanza 16 metros de tendido por 19,99 €

Las claves nuevo Generado con IA Lidl lanza el tendedero W5 Tower Clothesline, un modelo vertical compacto ideal para interiores, por 19,99 euros. El tendedero ofrece 16 metros lineales de capacidad, suficientes para una lavadora doméstica estándar de 6 a 8 kilos. Su diseño en torre con tres niveles facilita la organización de las prendas y optimiza el espacio en viviendas pequeñas. Incluye ruedas para facilitar el desplazamiento y es plegable, lo que permite almacenarlo fácilmente cuando no se utiliza.

Tras una semana de cielos despejados y altas temperaturas, esta semana toca de nuevo mirar al cielo con cautela.

La inestabilidad meteorológica y la previsión de lluvias intermitentes obligan a reorganizar tareas domésticas tan cotidianas como el secado de la ropa.

En este escenario, los tendederos de interior recuperan protagonismo en el día a día. Entre las opciones disponibles actualmente en el mercado destaca el modelo W5 Tower Clothesline, comercializado por Lidl a un precio de 19,99 euros.

Tendedero. Ref: 100399269



Se trata de un tendedero de formato vertical diseñado para optimizar el espacio en viviendas urbanas.

Su estructura en torre permite aprovechar la altura en lugar de la superficie horizontal, una característica especialmente útil en pisos con lavaderos reducidos, terrazas estrechas o estancias interiores sin balcón amplio.

El diseño incorpora tres niveles de tendido dispuestos en paralelo, lo que facilita la organización de las prendas por tamaño o tipo de tejido y favorece la circulación del aire entre ellas, un aspecto determinante cuando el secado se realiza en interiores.

La capacidad total de tendido alcanza aproximadamente los 16 metros lineales, suficiente para absorber la carga estándar de una lavadora doméstica de entre 6 y 8 kilos.

En cuanto a dimensiones, el conjunto presenta unas medidas aproximadas de 126 centímetros de altura, alrededor de 70 centímetros de anchura y unos 60 centímetros de fondo, proporciones que permiten colocarlo junto a una pared sin comprometer en exceso la movilidad en la estancia.

Además, cuando no está en uso, puede plegarse para reducir su volumen y facilitar su almacenamiento.

Las varillas, por su parte, están diseñadas para soportar el peso de prendas húmedas como toallas, sudaderas o incluso pantalones vaqueros sin deformaciones apreciables en condiciones normales de uso doméstico.

Otro de los elementos más prácticos del modelo es la incorporación de ruedas en la base, que permiten desplazarlo incluso con la ropa ya colgada.

Esta característica resulta especialmente útil para acercarlo a fuentes de ventilación natural, aprovechar la luz solar cuando aparece de forma intermitente o liberar espacio de paso en momentos puntuales.

Además, otro aspecto que no podemos dejar pasar es su precio. La cadena alemana actualmente vende este práctico tendedero por solo 19,99 euros.