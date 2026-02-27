Furor en Kiabi: la chaqueta de entretiempo con esencia de Estados Unidos que está volando de las tiendas

Las claves nuevo Generado con IA Kiabi arrasa con una chaqueta de ante sintético de inspiración estadounidense, disponible en verde y beige, ideal para el entretiempo. La chaqueta destaca por su corte recto, líneas limpias y versatilidad para combinar tanto con looks informales como más formales. El precio de 35 euros y el tallaje desde la XS hasta la XL han contribuido a su éxito, ofreciendo moda accesible y cómoda. La marca también ha lanzado un bolso tote acolchado con estampado hindú, funcional y asequible por 15 euros.

El entretiempo es, desde el punto de vista estilístico, una de las etapas más estratégicas del calendario de moda.

Las temperaturas inestables obligan a apostar por prendas versátiles, ligeras pero con suficiente estructura para aportar abrigo sin resultar pesadas. En este contexto, las chaquetas se convierten en piezas clave del armario y, cada temporada, alguna logra destacar por encima del resto.

Este año, el fenómeno se vive en Kiabi, donde una chaqueta de ante sintético con clara esencia estadounidense está registrando una demanda que la ha colocado entre las más buscadas en tienda y online.

Chaqueta lisa de ante sintético.

Se trata de una chaqueta de ante sintético lisa disponible en verde y beige, dos tonalidades elegantes y sobrias que remiten al estilo casual norteamericano.

El diseño apuesta por líneas limpias y corte recto, lo que facilita su integración tanto en estilismos informales —con vaqueros y camiseta básica— como en propuestas más pulidas con pantalón de vestir o falda midi.

El acabado efecto ante aporta textura y sofisticación visual sin recurrir a materiales naturales, lo que permite mantener un precio competitivo y un mantenimiento sencillo.

Uno de los factores determinantes de su éxito es precisamente su precio: la prenda está disponible por solo 35 euros, una cifra que la sitúa en el segmento de moda accesible sin renunciar a una estética cuidada.

En cuanto al tallaje, la chaqueta está disponible en un amplio abanico que abarca desde la XS hasta la XL, ideal para adaptarse a diferentes siluetas.

Además, su patrón recto favorece un ajuste cómodo, pensado para superponer sobre camisas finas, camisetas o incluso jerséis ligeros, lo que amplía su funcionalidad durante toda la temporada de transición.

Otras novedades

Entre las incorporaciones recientes al catálogo de Kiabi destaca también un accesorio que encaja a la perfección con la tendencia boho renovada de la temporada: el bolso tote acolchado con estampado hindú.

Se trata de un modelo amplio y funcional que apuesta por el formato tote, uno de los más demandados por su capacidad y versatilidad en el día a día.

Bolso tote acolchado con estampado hindú.

El diseño se presenta en tono floral con un estampado de inspiración hindú que aporta riqueza visual sin resultar estridente.

El motivo ornamental, de aire artesanal, conecta con la corriente estética que reivindica influencias globales y detalles textiles con carácter. Además, el acabado acolchado introduce volumen y textura, elevando un complemento práctico a una pieza con personalidad propia.

Pensado para acompañar rutinas urbanas, el bolso ofrece espacio suficiente para llevar desde documentación y agenda hasta neceser o dispositivos electrónicos ligeros.

En cuanto al precio, se comercializa por 15 euros, manteniéndose en la línea de accesibilidad que caracteriza a la firma.