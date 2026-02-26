Ikea lanza el mueble con cajones más elegante, barato y versátil de la temporada: disponible por 69,99€

Las claves nuevo Generado con IA Ikea lanza la cómoda Kullen de 5 cajones, con diseño minimalista escandinavo y disponible por 69,99€. El mueble está pensado para adaptarse a espacios medianos o pequeños, con 112 cm de alto, 70 cm de ancho y 40 cm de fondo. Ofrece 102 litros de capacidad total y se vende en dos colores: blanco y negro, siendo el blanco el más popular por su versatilidad. Su precio asequible y la buena relación calidad-precio han llevado a que acumule más de 2.200 valoraciones positivas de clientes.

En la mayoría de los hogares, el espacio de almacenaje se ha convertido en un bien escaso. Los armarios tradicionales suelen quedarse pequeños ante el volumen creciente de ropa, textiles y objetos personales.

El cambio de temporada, la acumulación de prendas o la falta de almacenamiento agravan un problema cotidiano: encontrar soluciones prácticas que amplíen la capacidad sin saturar visualmente la estancia.

En este contexto, las cómodas auxiliares vuelven a ganar protagonismo como complemento funcional del dormitorio. Precisamente, una de las propuestas más asequibles del mercado actual es la cómoda Kullen de 5 cajones, comercializada por Ikea.

Cómoda 5 cajones.

El diseño responde a los códigos del minimalismo escandinavo: líneas rectas, ausencia de tiradores sobresalientes y acabado en blanco liso, lo que facilita su integración en diferentes estilos decorativos.

La cómoda presenta unas dimensiones pensadas para adaptarse a habitaciones de tamaño medio o reducido: 112 cm de alto, 70 cm de ancho y 40 cm de fondo.

Estas proporciones permiten colocarla junto a un armario empotrado o incluso en espacios auxiliares como recibidores o estudios sin comprometer la circulación.

Por su parte, los cinco cajones ofrecen una capacidad total aproximada de 102 litros. Cada cajón cuenta con un ancho interior cercano a los 63 cm y un fondo útil de unos 34 cm, dimensiones adecuadas para ropa doblada, camisetas, prendas ligeras o accesorios.

Cómoda 5 cajones.

Asimismo, como es habitual en la gama de la multinacional, la estructura está fabricada principalmente en tablero de partículas recubierto con lámina decorativa, mientras que la parte trasera utiliza tablero de fibras. Se trata de materiales ligeros que facilitan el transporte en formato plano (“flat-pack”) y el montaje en casa.

El fabricante incluye además dispositivo de fijación a la pared, un elemento de seguridad recomendado para prevenir vuelcos accidentales, especialmente en hogares con niños.

Pero eso no es todo, y es que Ikea vende esta pieza en dos colores: negro y blanco. El blanco, no obstante, sigue siendo la opción predominante por su capacidad para ampliar visualmente espacios y reflejar la luz natural.

En cuanto a usos, su función principal es servir como complemento del armario en el dormitorio. Sin embargo, su diseño neutro permite destinarla a otros entornos: organización de documentos en un despacho doméstico, almacenaje de textiles en una habitación juvenil o incluso como mueble auxiliar en una zona de paso.

Otro de los aspectos que no podemos dejar pasar es su precio. Por debajo de los 70 euros, la cómoda Kullen se posiciona como una solución accesible para quienes necesitan ampliar capacidad de almacenaje sin realizar una inversión elevada.

De hecho, las opiniones de quienes ya la han incorporado a su hogar refuerzan su atractivo comercial. La cómoda acumula ya más de 2.200 valoraciones de clientes, quienes destacan mayoritariamente su buena relación calidad-precio, la estética limpia y discreta que encaja en distintos estilos decorativos.