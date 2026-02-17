Mañana se esperan colas kilométricas para hacerse con la nueva colección deportiva de Kiabi: prendas desde 8 euros

Las claves nuevo Generado con IA Kiabi lanza la nueva colección deportiva Ekstract, con prendas desde 8 euros y un enfoque en funcionalidad y estilo. La línea femenina incluye sujetadores deportivos en varios colores y tallas, leggings desde 9 euros y una amplia variedad de cortes y siluetas. La colección ofrece camisetas técnicas, chaquetas deportivas y accesorios como bolsos, calcetines y calzado, facilitando conjuntos completos y asequibles. Los diseños y colores de las prendas permiten usarlas tanto para entrenar como para actividades cotidianas, siguiendo la tendencia athleisure.

No es ninguna novedad que el deporte se ha convertido en la parte fundamental de muchos y muchas, no solo como práctica saludable, sino como parte de un estilo de vida que también se refleja en la forma de vestir.

La moda deportiva ha dejado de limitarse al gimnasio para integrarse en el día a día. De hecho, el fenómeno athleisure ha consolidado conjuntos que funcionan tanto para entrenar como para teletrabajar, hacer recados o incluso quedar con amigas.

En ese contexto, la nueva colección deportiva de Kiabi, Ekstract, ha llegado con una propuesta clara: prendas funcionales, actuales y, sobre todo, asequibles, con precios que parten desde los 8 euros.

Nueva marca deportiva Ekstract.

La línea femenina, ya disponible en Kiabi, está diseñada para responder a esa doble exigencia: rendimiento y estilo.

Entre las piezas más llamativas se encuentra el sujetador deportivo de sujeción ligera, desde 8 euros, disponible en varios colores (negro, blanco, rosa, azul y tonos neutros) y en un amplio abanico de tallas que abarcan desde la XS hasta la XXL.

Con tejido elástico y transpirable, está pensado para entrenamientos de impacto medio como yoga, pilates o sesiones de fuerza moderada, pero también encaja bajo sudaderas o camisetas amplias para un look urbano.

No obstante, este no es el único sujetador que vende la firma de moda. De hecho, dispone de una gran variedad de modelos y con precios de lo más variados.

Nueva marca deportiva Ekstract.

En la categoría de leggings, la colección apuesta por modelos desde aproximadamente 9 euros, confeccionados en tejidos flexibles que se adaptan al cuerpo y, además, favorecen la libertad de movimiento.

Se presentan en colores básicos como negro y gris, fáciles de combinar, pero también en versiones más atrevidas, como el legging con estampado de leopardo, que ronda los 19 euros.

Además, la línea amplía su propuesta con una notable variedad de cortes y siluetas para ajustarse a distintos gustos y necesidades.

No todo se limita a la malla clásica: la colección incorpora shorts deportivos, así como modelos largos tobilleros y versiones 7/8 que estilizan la pierna. También hay diseños más ajustados y otros con caída más relajada, pensados para priorizar la comodidad sin renunciar al estilo.

Top deportivo + mallas.

Pero eso no es todo, la propuesta se completa con camisetas técnicas fluidas desde 9 euros, algunas con abertura en la espalda para mejorar la ventilación, y con chaquetas deportivas con cremallera y sin ella, por alrededor de 15 euros.

Además, la paleta cromática combina tonos sobrios con opciones más dinámicas, manteniendo una estética limpia y versátil que facilita la creación de conjuntos coordinados.

Por último, la colección Ekstract no se limita únicamente a prendas de vestir, también incluye una cuidada selección de accesorios deportivos que logran un outfit completo y funcional.

Entre ellos destacan bolsos deportivos de gran capacidad para llevar ropa y calzado de entrenamiento, así como calcetines técnicos de distintas medidas, gomas de pelo y calzado deportivo versátil y combinable con todo tipo de prendas.