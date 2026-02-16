Llega a Aldi la colección más esperada: pijamas, utensilios de cocina, abrigos e incluso electrodomésticos desde 1,99 €

Las claves nuevo Generado con IA Aldi lanza una colección especial con pijamas, utensilios de cocina, abrigos y pequeños electrodomésticos, con precios desde 1,99 euros. Destacan prendas como el pijama camisero de algodón en varios colores y tallas, junto con ropa cómoda para el hogar como batas y zapatillas. En cocina, la colección ofrece utensilios de acero inoxidable, protectores para sartenes y pequeños electrodomésticos como una picadora recargable y un horno de sobremesa. La línea incluye también chaquetas acolchadas de hombre para el invierno, disponibles en diferentes colores y tallas, con acabado repelente a la suciedad y capucha ajustable.

La cadena de supermercados Aldi ha presentado una nueva colección que incluye moda para el hogar, utensilios de cocina y pequeños electrodomésticos a precios muy accesibles, con artículos que comienzan desde 1,99 euros.

La oferta cubre desde prendas cómodas hasta aparatos prácticos para el hogar, ofreciendo soluciones útiles para el día a día.

Entre las prendas destacadas se encuentra el pijama camisero UP2FASHION, disponible en colores como rosa, azul con blanco y verde, y en tallas que van de la S a la L.

Pijama camisero.

Confeccionado en 100% algodón, cuenta con cuello con solapa y cintura elástica con cordón, ideal para mantener la comodidad y la calidez en casa durante los meses fríos.

Además, está disponible en tallas que abarcan desde la S hasta la L. La colección también incluye otras prendas pensadas para el confort y la practicidad en el hogar, como zapatillas de casa, batas e incluso calcetines con suela.

Utensilios cocina.

En el ámbito de la cocina, Aldi ofrece utensilios y accesorios de cocina diseñados para facilitar la preparación y el almacenamiento de los alimentos.

Entre ellos se encuentran utensilios de acero inoxidable, aptos para tareas cotidianas, y protectores para sartenes y vajilla en diferentes tamaños, que ayudan a mantener los utensilios organizados y a evitar daños.

La colección también incorpora pequeños electrodomésticos diseñados para simplificar las tareas diarias.

La picadora recargable de 200 ml y 40 W permite triturar ingredientes frescos de manera rápida, mientras que el horno de sobremesa de 15 litros y 1.300 W cuenta con seis modos de funcionamiento y accesorios incluidos, ofreciendo la posibilidad de preparar desde pizzas hasta asados de manera sencilla.

Horno de sobremesa.

Por último, la cadena alemana también ha pensado en ropa de exterior. Entre la colección de invierno, destaca la chaqueta acolchada de hombre, disponible en negro y verde, y en tallas que van de la M a la XL.

Con acabado repelente a la suciedad y capucha ajustable, se trata de una prenda práctica para los días fríos, que aporta confort sin renunciar al estilo.

Chaqueta acolchada invierno.

Eso sí, como viene siendo habitual en la cadena, todos los productos de esta colección estarán disponibles únicamente hasta agotar existencias.

Esto significa que la disponibilidad puede variar según la tienda y que los consumidores interesados deben actuar con rapidez para asegurarse de conseguir los artículos deseados.

Aldi mantiene así su dinámica de lanzamientos limitados, que permite ofrecer productos de calidad a precios accesibles, a la vez que genera una oportunidad única para equipar el hogar o renovar prendas sin comprometer el presupuesto.