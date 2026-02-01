Mercadona lanza este 2026 el nuevo dulce que todos estábamos esperando: "No están buenos, están que te cagas"

Las claves nuevo Generado con IA Mercadona ha lanzado unos nuevos pistachos caramelizados con sal y bañados en chocolate con leche, bajo la marca Hacendado. El producto, viral en redes sociales, destaca por su equilibrio entre lo dulce y lo salado, y su textura crujiente. El snack se vende por 2,50 euros y contiene un 55% de chocolate con leche, 32% de pistachos y un 12,5% de azúcar caramelizado. Aporta 571 kcal por cada 100 gramos, por lo que es un capricho energético ideal para momentos puntuales.

Enero es sinónimo de novedades, y este inicio de año Mercadona ha conseguido captar la atención de los amantes de los dulces y de los frutos secos con un lanzamiento que ya es viral en redes sociales.

Precisamente, el usuario Jaime Rodríguez López ha compartido recientemente en sus redes sociales su sorpresa al encontrar en su Mercadona local el nuevo producto de Hacendado: pistachos caramelizados con sal bañados en chocolate con leche.

En su vídeo, Jaime describe la situación como un "suceso paranormal", dado que las novedades de la cadena rara vez llegan tan rápido a todas las tiendas. Tras probarlos, su opinión es contundente: "No están buenos, están que te cagas".

El producto, disponible por 2,50 euros, se presenta como un snack dulce, crujiente y muy sabroso, pensado para quienes buscan un capricho diferente.

La combinación de pistachos caramelizados con un toque de sal y chocolate con leche logra un equilibrio perfecto entre lo dulce y lo salado, ofreciendo una experiencia de sabor que se distingue en el lineal de confitería de Mercadona.

En cuanto a su composición, el producto se elabora con chocolate con leche (55 %), pistachos (32 %), azúcar caramelizado (12,5 %) y una pizca de sal (0,5 %), junto a jarabe de glucosa.

La cobertura de chocolate cuenta con un mínimo de 38 % de cacao, lo que aporta suavidad y un sabor característico que acompaña perfectamente al pistacho caramelizado.

Pistachos bañados de chocolate.

El perfil nutricional del snack refleja su carácter indulgente. Por cada 100 g, aporta aproximadamente 571 kcal, con unos 38 g de grasas, 40 g de azúcares, 12 g de proteínas y 0,6 g de sal.

Esto lo convierte en un capricho energético y calórico, ideal para momentos puntuales de disfrute, aunque no apto para quienes busquen un snack ligero.

La reacción de los consumidores ha sido inmediata. Además de la viralidad en TikTok, donde Jaime destaca la presencia evidente de pistachos en el interior del chocolate, otros usuarios han compartido opiniones similares, comentando la textura crujiente, el dulzor equilibrado y el toque salado que diferencia a este producto de los snacks convencionales.