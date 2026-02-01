Colas en Jysk para hacerse con el mueble recibidor más elegante y barato: espejo + perchero y cajones por 219 €

Este mueble con almacenamiento se ha posicionado como una solución equilibrada entre diseño y funcionalidad, ideal para todo tipo de espacios.

Las claves nuevo Generado con IA Jysk lanza el mueble recibidor Terpet, que combina espejo, perchero, cajones y zapatero por 219 euros. El mueble mide 180x60x40 cm, ideal para entradas de tamaño medio o reducido, y está fabricado en MDF, abedul macizo, acero y fieltro. Presenta un diseño en color blanco que potencia la luminosidad y se adapta a estilos nórdico, moderno o minimalista. Incluye certificación FSC, garantizando el uso de madera procedente de bosques gestionados de forma responsable.

Aunque en muchas ocasiones no le damos la suficiente importancia, el recibidor es uno de los espacios más relevantes del hogar.

Es la primera estancia que vemos al entrar y la última antes de salir, y su correcta organización puede marcar la diferencia en la rutina diaria. Precisamente, Jysk ha presentado una propuesta funcional y estética que responde a las nuevas demandas de orden y diseño: el mueble recibidor Terpet con espejo incluido.

En cuanto a sus características técnicas, el mueble recibidor Terpet presenta unas medidas aproximadas de 180 cm de alto, 60 cm de ancho y 40 cm de fondo, lo que lo convierte en una opción adecuada para entradas de tamaño medio o reducido.

Está fabricado con una combinación de MDF, abedul macizo, acero y fieltro, materiales que aportan resistencia y estabilidad al conjunto. Su acabado en color blanco favorece la luminosidad y encaja especialmente bien en interiores de estilo nórdico, moderno o minimalista.

El diseño integra un espejo vertical de cuerpo entero, una barra para colgar prendas, un cajón, un compartimento cerrado tipo zapatero y estantes auxiliares, ofreciendo una solución de almacenaje completa en una sola pieza.

Por su parte, la capacidad máxima de carga ronda los 45 kg, lo que garantiza un uso cómodo y seguro en la rutina diaria, incluso en hogares con un uso intensivo del recibidor. Y lo mejor de todo, es que está disponible por solo 219 euros.

Otro de los puntos a destacar es que el mueble cuenta con certificación FSC, asegurando que la madera utilizada procede de bosques gestionados de forma responsable.