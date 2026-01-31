Factura 198 millones de euros con Mercadona: la empresa española que fabrica sus perfumes más vendidos

Las claves nuevo Generado con IA RNB Cosméticos, empresa valenciana, es el principal fabricante de perfumes de Mercadona, responsable de gran parte de sus fragancias más vendidas. Entre el 75% y el 80% de la facturación de RNB procede de Mercadona, alcanzando entre 186 y 198 millones de euros en 2024. La empresa cerró 2024 con una facturación de 248 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 37-38% respecto al año anterior. RNB destaca por crear perfumes asequibles y de calidad, como My Soul Enchanted (12 euros) y Touch o Como Tú (8 euros), inspirados en tendencias de mercado.

A pesar de lo que muchos podamos pensar, detrás de los perfumes más populares y vendidos de Mercadona no hay una multinacional ni un gran grupo del lujo, sino una empresa valenciana que, en apenas una década, se ha convertido en uno de los pilares silenciosos del negocio cosmético del gigante de la distribución.

Se trata de RNB Cosméticos, uno de los principales proveedores de perfumería y cosmética de la cadena presidida por Juan Roig.

Aunque Mercadona trabaja con varios laboratorios para la elaboración de productos bajo su marca blanca Deliplus, RNB es el fabricante histórico y mayoritario de sus perfumes, responsable de buena parte de las fragancias más vendidas en los lineales de la compañía.

Perfumería Mercadona.

La estrecha relación entre RNB y Mercadona se refleja con claridad en sus cuentas. Según los datos publicados por el propio proveedor, entre el 75% y el 80% de la facturación total de RNB depende directamente de Mercadona.

Es decir, aplicado a los ingresos de 2024, esto supone que la empresa valenciana ingresó entre 186 y 198 millones de euros únicamente por su negocio con la cadena de supermercados.

En otras palabras, cerca de 200 millones de euros de su facturación anual proceden de Mercadona, lo que convierte a la enseña de distribución en su cliente prácticamente exclusivo y en el gran impulsor de su expansión.

Además, si tenemos en cuenta la facturación total de RNB Cosméticos, cerró 2024 con una facturación de 248 millones de euros, lo que representa un crecimiento de entre el 37% y el 38% respecto al ejercicio anterior.

Evolución de la empresa

Precisamente, la evolución de los últimos años refleja un crecimiento sostenido que confirma la consolidación de RNB Cosméticos como uno de los grandes actores de la industria cosmética española.

La compañía ha encadenado incrementos de facturación ejercicio tras ejercicio, pasando de 128 millones de euros en 2021 a cerca de 250 millones en 2024.

Perfumes 'low cost'

El éxito de RNB se explica, en gran parte, por su capacidad para desarrollar perfumes atractivos a gran escala y con costes ajustados, un factor clave para el modelo de negocio de Mercadona.

Fragancias inspiradas en tendencias del mercado, con precios muy competitivos y una rotación elevada, han convertido estos productos en auténticos superventas.

Por ejemplo, modelos como My Soul Enchanted se venden por 12 euros por un frasco de 100 ml, ofreciendo notas florales y cítricas que muchos consumidores comparan con perfumes de gama superior.

Otras fragancias de la marca Deliplus, como Touch o Como Tú, están disponibles por solo 8 euros, evocando perfiles olfativos asociados a best-sellers de marcas conocidas.

¿Dónde está RNB Cosméticos ?

RNB Cosméticos tiene su sede en La Pobla de Vallbona (Valencia), en el polígono industrial La Pobla–L’Eliana.

Desde allí, la compañía ha desarrollado un potente entramado industrial que abastece de manera constante a la red de supermercados de Mercadona en España y Portugal.

Eso sí, pese a manejar cifras propias de una gran empresa, RNB sigue siendo una desconocida para el gran público. De hecho, su nombre no aparece en los frascos ni en las campañas publicitarias, pero su huella está presente en millones de hogares.