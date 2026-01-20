Adiós al frío este invierno: Leroy Merlin tiene la chimenea portátil perfecta de esta temporada por solo 45,99 euros

Las claves nuevo Generado con IA Leroy Merlin ofrece una chimenea portátil de bioetanol de la marca Homcom por 45,99 euros, ideal para calentar el hogar sin instalaciones complejas. El aparato funciona con bioetanol, un combustible vegetal que no produce humo, cenizas ni olores, y es apto para espacios interiores bien ventilados. La chimenea es compacta (38x22x54 cm), portátil y fácil de mover, perfecta para salones, dormitorios o espacios auxiliares. Cuenta con una autonomía de hasta 3 horas y 2.000 vatios de potencia, además de sistema de regulación de llama y requisitos de mantenimiento mínimos.

Cuando llega el frío, una de las mayores preocupaciones en la mayoría de familias es mantener el hogar cálido sin que ello suponga un gasto excesivo ni la necesidad de realizar instalaciones complejas.

En este sentido, las soluciones de calefacción auxiliares y portátiles han ganado protagonismo en los últimos años, especialmente aquellas que combinan funcionalidad, diseño y facilidad de uso.

Dentro de esta tendencia se sitúa la chimenea portátil de bioetanol de la marca Homcom, disponible en Leroy Merlin, un modelo que apuesta por la estética del fuego real sin las exigencias de una chimenea tradicional.

Chimenea de Bioetanol.

Fabricada en acero de color negro y equipada con paneles de vidrio templado, esta chimenea está pensada para aportar una sensación de calidez visual y térmica en estancias del hogar como salones, dormitorios o espacios auxiliares, sin necesidad de salida de humos ni conexión eléctrica.

El funcionamiento de este modelo se basa en el uso de bioetanol, un combustible de origen vegetal que arde de forma limpia, sin generar humo, cenizas ni olores persistentes.

Esta característica permite su utilización en interiores bien ventilados, convirtiéndola en una opción cada vez más popular entre quienes buscan un complemento de calefacción sencillo y respetuoso con el entorno doméstico. No obstante, su uso está orientado a proporcionar calor ambiental y decorativo, no a sustituir un sistema de calefacción principal.

La chimenea presenta unas dimensiones aproximadas de 38 centímetros de largo, 22 centímetros de fondo y 54 centímetros de alto, lo que facilita su colocación en distintos puntos de la vivienda sin ocupar demasiado espacio.

Además, su formato portátil permite moverla con facilidad de una estancia a otra en función de las necesidades, una ventaja notable frente a las chimeneas fijas o empotradas.

El depósito tiene una capacidad de 0,9 litros de bioetanol, suficiente para ofrecer hasta unas 3 horas de funcionamiento continuo, con una potencia térmica aproximada de 2.000 vatios.

Incluye fibra cerámica en el interior para mejorar la eficiencia y la estabilidad de la llama, así como un sistema de regulación que permite ajustar o apagar el fuego de forma controlada, aumentando la seguridad durante su uso.

Desde el punto de vista del mantenimiento, este tipo de chimeneas apenas requiere cuidados más allá de la limpieza ocasional de la superficie y el respeto de las normas básicas de seguridad, como no rellenar el depósito cuando la chimenea está encendida o caliente y mantenerla alejada de materiales inflamables.

Con un precio de venta de 45,99 euros, la chimenea portátil de bioetanol Homcom se sitúa como una alternativa accesible frente a otros sistemas de calefacción decorativa.