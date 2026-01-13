Llega a Jysk el sofá cama más elegante y cómodo de la temporada: vale 115 € y tiene más de 50 opiniones positivas

Las claves nuevo Generado con IA Jysk lanza el sillón cama Vegger por 115 €, destacando por su diseño elegante, compacto y funcional, ideal para pisos pequeños. El Vegger funciona como asiento durante el día y se transforma fácilmente en cama individual, ofreciendo hasta seis posiciones de reclinado. Su diseño nórdico, tapizado en gris y dimensiones compactas (73x60x74 cm), lo hacen versátil para diferentes espacios y estilos de decoración. Fabricado con estructura ligera, espuma de poliuretano y tapicería de poliéster, soporta hasta 150 kg y es adecuado como mueble auxiliar o solución temporal.

No es nada nuevo que cada vez vivimos en pisos más pequeños y los precios cada vez están más altos. Esta realidad ha cambiado la forma en la que amueblamos nuestros hogares, impulsando la demanda de muebles funcionales y asequibles, capaces de adaptarse a espacios reducidos sin renunciar al confort.

En este contexto, soluciones como el sillón cama Vegger se consolidan como una alternativa práctica para quienes buscan optimizar cada metro cuadrado de su vivienda.

Disponible por solo 115 euros en la cadena danesa Jysk, está diseñado para cumplir una doble función: servir como asiento durante el día y transformarse fácilmente en una cama individual cuando se necesita un espacio extra para dormir.

Sillón cama Vegger.

Desde el punto de vista del diseño, el Vegger responde a la estética nórdica característica de Jysk: líneas sencillas, aspecto ligero y un tapizado en tela gris que encaja con facilidad en distintos estilos de decoración.

Además, el uso de colores neutros y formas simples permite que el sillón se integre tanto en habitaciones infantiles y juveniles como en estudios, salas de estar pequeñas o cuartos de invitados. No se trata de un mueble decorativo de lujo, sino de una pieza funcional pensada para el uso diario y práctico.

En cuanto a sus dimensiones, el sillón presenta un formato compacto en posición de asiento, con aproximadamente 73 cm de ancho, 60 cm de alto y 74 cm de fondo, lo que facilita su colocación incluso en espacios muy ajustados.

Al desplegarse completamente, se convierte en una cama de unos 220 cm de largo por 73 cm de ancho, suficiente para que una persona pueda dormir con comodidad. La altura del asiento ronda los 28 cm, y su peso, cercano a los 12 kg, permite moverlo sin demasiada dificultad.

Sillón cama Vegger.

El sillón cama ofrece varias posiciones de reclinado, hasta seis configuraciones diferentes, que permiten utilizarlo no solo como sillón o cama, sino también como superficie para leer, descansar o ver la televisión.

Esta versatilidad lo convierte en una opción especialmente interesante para habitaciones, donde el mismo mueble puede cumplir distintas funciones a lo largo del día. Además, soporta una carga máxima aproximada de 150 kg, adecuada para un uso individual.

En lo relativo a materiales, el sillón combina una estructura ligera con espuma de poliuretano y tapicería sintética de poliéster, pensada para un uso ocasional y un mantenimiento sencillo.

Aunque no está concebido para sustituir a una cama o sofá tradicionales de uso intensivo, sí cumple correctamente su función como mueble auxiliar o solución temporal para invitados.